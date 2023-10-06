***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.10.2023 18:03
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.800.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.08.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.10.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.10.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17 Ağustos 2023 tarihli açıklamasına istinaden, 1.800.000.000 TL (Bir milyar sekiz yüz milyon Türk Lirası) nominal tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 3 (üç) yıl (3 yıl dahil) olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesi konusunda ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.10.2023 tarihli 2023/59 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde yayınlanmıştır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201201
BIST