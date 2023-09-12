***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
12.09.2023 16:11
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'inin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2023 yılı hesap döneminde de devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
‘'Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliği'nin 10. Maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili taraflarından Yaşar Birleşik Pazarlama ve Yaşar Dış Ticaret şirketi ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2023 hesap döneminde de Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörüldüğünden işbu raporda Yaşar Birleşik Pazarlama Dağıtım Turizm ve Ticaret A.Ş.'ye yapılan ürün satışı ve Yaşar Dış Ticaret A.Ş. kanalıyla gerçekleştirilen yurt dışı ürün satışları işlemlerinin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.''
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194160
BIST
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16:408.267
En Düşük
|Değişim
|: 1,48%
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|Açılış
|: 8.175
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8.081
En Yüksek
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|: 0,15%
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|: 26,9450
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26,9499
En Düşük
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|: 1.660,32
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En Düşük
1.647,64
BIST En Aktif Hisseler16:38
|ALFAS
|150,70
|1.173.494.641
|% 10,00
|
|ORCAY
|11,88
|147.703.110
|% 10,00
|
|METUR
|10,34
|127.471.591
|% 10,00
|
|ASUZU
|257,40
|112.473.247
|% 10,00
|
|NUHCM
|255,20
|192.296.044
|% 10,00
|
|KZGYO
|43,92
|2.603.687.315
|% -10,00
|
|ULAS
|18,47
|7.019.228
|% -9,99
|
|TATEN
|65,35
|551.054.080
|% -9,99
|
|OFSYM
|82,65
|291.464.702
|% -9,97
|
|KSTUR
|630,40
|2.005.564
|% -9,94
|
|KOZAL
|32,44
|5.576.372.032
|% -1,10
|
|THYAO
|240,20
|5.130.785.745
|% 2,43
|
|ENKAI
|37,32
|5.016.577.354
|% 7,49
|
|ASTOR
|143,50
|4.569.251.479
|% 3,24
|
|SISE
|54,60
|4.288.879.877
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,00
|1.822.391.433
|% -1,38
|
|SKBNK
|5,26
|1.414.808.455
|% -9,15
|
|EKGYO
|8,90
|2.117.650.685
|% -1,44
|
|YKBNK
|16,37
|3.249.697.356
|% 0,61
|
|ISCTR
|22,68
|3.922.364.061
|% -0,53
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8962
|26,9101
|% 0,16
|
|Euro
|28,8325
|28,8460
|% -0,19
|
|Sterlin
|33,4529
|33,6207
|% -0,13
|
|Frank
|30,0165
|30,1973
|% -0,05
|
|Riyal
|7,1495
|7,1853
|% 0,14
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-12,64
|
|Altın Gr.
|1.651
|1.652
|-8,59
|
|Cumhuriyet
|11.255
|11.425
|-51,00
|
|Tam
|11.020
|11.099
|-54,00
|
|Yarım
|5.527
|5.572
|-28,00
|
|Çeyrek
|2.755
|2.786
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,98
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,85
|19,87
|-0,08
|
|B. Petrol
|91,80
|91,80
|1,15
|