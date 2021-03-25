***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Dağıtımına İlişkinYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 01.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNST00010 Peşin 0,4650000 46,5 15 0,3952500 39,525B Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNST00028 Peşin 0,4650000 46,5 15 0,3952500 39,525C Grubu, PNSUT, TRAPNSUT91A5 Peşin 0,4650000 46,5 15 0,3952500 39,525Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 30.04.2021 30.04.2021 04.05.2021 03.05.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNST00010 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNST00028 0 0C Grubu, PNSUT, TRAPNSUT91A5 0 0Ek AçıklamalarYapılan Genel Kurul toplantısında2020 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2020 yılı net dönem kârı olan 40.187.453 TL'den, yasal sınırına ulaşması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmayarak, net dağıtılabilir dönem kârı 40.187.453 TL olarak hesaplanmıştır.Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerindenSPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 4.131.420 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak, dağıtılabilir kârın %20'sine tekabül edecek şekilde 8.863.775 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına, kalan tutar üzerinden esas sözleşmedeki % 5 oranını aşmamak üzere Yönetim Kurulu Tahsisatı ayrılmasına, kalan tutardan çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara %3 oranını aşmamak üzere kâr payı dağıtılmasına ve kalan tutar üzerinden de Birinci Kâr Payı tutarı ile birlikte toplam net tutarı nominal çıkarılmış sermayemizin (44.951.051 TL) %39,53'ünü bulacak şekilde, 12.038.464 TL tutarında Ortaklara İkinci Kâr Payı dağıtılmasına (Birinci ve İkinci Kâr Payı'nın toplam net tutarı (17.766.903 TL), 2.110.969 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kar payı ödemelerinin 30/04/2021 tarihinde gerçekleştirilmesine, karar verildi.Söz konusu karar uyarınca1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 0,3953 TL tutarında nakit kâr payı ödemesi yapılacaktır.Bilgilerinize arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUPINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 44.951.0512. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 64.034.800* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 29.639.473 26.241.4104. Vergiler ( - ) -10.547.980 606.1045. Net Dönem Kârı 40.187.453 25.635.3066. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 40.187.453 25.635.306Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 4.131.42010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 44.318.87311. Ortaklara Birinci Kâr Payı 8.863.775* Nakit 8.863.775* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 2.455.000* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine 1.565.000* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 890.00014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 12.038.46416. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.110.96917. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 14.719.245 167.09820. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 682,99 0 0,39525 39,525B Grubu 498,02 0 0,39525 39,525C Grubu 17.765.722,14 44,21 0,39525 39,525TOPLAM 17.766.903,15 44,21 0,39525 39,525Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimizin 01.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında2020 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2020 yılı net dönem kârı olan 40.187.453 TL'den, yasal sınırına ulaşması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmayarak, net dağıtılabilir dönem kârı 40.187.453 TL olarak hesaplanmıştır.Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerindenSPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 4.131.420 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %20'sine tekabül edecek şekilde 8.863.775 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması, kalan tutar üzerinden esas sözleşmedeki %5 oranını aşmamak üzere Yönetim Kurulu Tahsisatı ayrılması ve kalan tutar üzerinden de Birinci Kâr Payı tutarı ile birlikte toplam net tutarı nominal çıkarılmış sermayemizin (44.951.051 TL) %39,53'ünü bulacak şekilde 12.038.464 TL tutarında Ortaklara İkinci Kâr Payı dağıtılması (Birinci ve İkinci Kâr Payı'nın toplam net tutarı 17.766.903 TL), 2.110.969 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması hususlarının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 0,3953 TL tutarında nakit kâr payı ödemesi yapılacaktır.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920428BIST