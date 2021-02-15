***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.02.2021 13:32
lgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 04.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.02.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ilişkin esas sözleşme değişiklik tasarıları, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış olup esas sözleşme değişiklik tasarılarının, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK ONAYLI Tadil Metinleri-PNSUT.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909608
BIST
14:471.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 18,74
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.560
En Düşük
1.547
14:476,9704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0653
|Açılış
|: 6,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9584
14:478,4637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0623
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4516
14:47408,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -3,75
|Açılış
|: 408,35
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,66
BIST En Aktif Hisseler14:45
|VAKFN
|12,32
|12.366.245
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|136.144.401
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|KOZAL
|146,00
|2.062.799.833
|% 1,25
|
|SASA
|37,56
|1.433.968.462
|% 9,12
|
|THYAO
|12,31
|940.072.091
|% 2,58
|
|TCELL
|17,01
|602.896.793
|% 2,04
|
|GARAN
|10,01
|553.682.998
|% 0,91
|
|GSDHO
|2,73
|311.626.697
|% 1,11
|
|ALBRK
|2,29
|227.730.538
|% 2,23
|
|EKGYO
|2,53
|244.630.709
|% 0,40
|
|SKBNK
|1,45
|137.179.322
|% 0,69
|
|PETKM
|5,01
|431.717.442
|% 0,60
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9703
|6,9730
|% -0,89
|
|Euro
|8,4614
|8,4659
|% -0,70
|
|Sterlin
|9,6683
|9,7168
|% -0,49
|
|Frank
|7,8011
|7,8481
|% -0,71
|
|Riyal
|1,8532
|1,8625
|% -0,90
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|-0,13
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-3,71
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.759
|-22,00
|
|Tam
|2.707
|2.776
|-19,56
|
|Yarım
|1.308
|1.343
|-9,46
|
|Çeyrek
|656
|671
|-4,73
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,61
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|63,27
|63,27
|0,84
|
Seans Raporu
14:45
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14:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, TKFEN
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14:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 3 artarak (% 1.28 ) 1, 366
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14:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VERTU, GEDIK, VAKFN, IZMDC, BALAT, MZHLD, EPLAS, INVEO, IEYHO, ERBOS
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : TGSAS, IDEAS, EKIZ
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14:59
NUHCM, VAKFN, DIRIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında