***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına İlişkin Tescil BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.02.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 04.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 02.04.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz 25 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 2 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK ONAYLI Tadil Metinleri-PNSUT.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923223BIST