***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
05.08.2021 11:21
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
05/08/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
05/08/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
Şirketimiz ile Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun yenilenmesi konusunda 05/08/2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin geçerlilik süresi bir yıldır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954920
BIST
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|KTSKR
|32,22
|35.261.241
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|ISGSY
|11,73
|61.327.572
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|DAGI
|3,23
|19.792.527
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|AGYO
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|127.244.218
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|GARAN
|9,02
|692.500.149
|% -0,88
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|TUPRS
|97,80
|560.150.410
|% 3,44
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|KOZAA
|14,42
|363.479.476
|% 4,19
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|THYAO
|12,71
|219.483.119
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|YKBNK
|2,43
|193.305.396
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|GARAN
|9,02
|692.500.149
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|ODAS
|1,36
|68.531.128
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|CEMAS
|1,36
|57.457.734
|% -0,73
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|TSKB
|1,30
|47.252.501
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|Dolar
|8,5426
|8,5461
|% 0,84
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|Euro
|10,1211
|10,1270
|% 0,86
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|Sterlin
|11,8566
|11,9161
|% 0,99
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|Frank
|9,3855
|9,4420
|% 0,74
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|Riyal
|2,2708
|2,2822
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|498
|498
|3,68
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|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|24,00
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|Tam
|3.279
|3.362
|27,74
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|Yarım
|1.585
|1.626
|13,42
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|Çeyrek
|795
|813
|6,71
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|Gümüş.Ons
|25,40
|25,42
|0,02
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|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,07
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|B. Petrol
|70,81
|70,81
|0,43
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