***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.03.2020 tarihli açıklamamıza konu olan, Şirketimizin ana ortağı Yaşar Holding A.Ş.'nin, yurt dışında ihraç etmiş olduğu ve Şirketimizin garantör olarak katıldığı tahvil bedeli 6 Nisan 2020 tarihinde Yaşar Holding A.Ş. tarafından ödenerek kapatılmış olup şirketimiz kefaleti sona ermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835444BIST