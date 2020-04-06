***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2020 19:38
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06.03.2020 tarihli açıklamamıza konu olan, Şirketimizin ana ortağı Yaşar Holding A.Ş.'nin, yurt dışında ihraç etmiş olduğu ve Şirketimizin garantör olarak katıldığı tahvil bedeli 6 Nisan 2020 tarihinde Yaşar Holding A.Ş. tarafından ödenerek kapatılmış olup şirketimiz kefaleti sona ermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835444
BIST
18:0592.071
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 2.518,52
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
92.158
En Düşük
90.631
18:056,7908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0566
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7911
En Düşük
6,7161
18:057,3309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0440
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
18:05363,75
En Yüksek
|Değişim
|: 3,76%
|| 13,17
|Açılış
|: 363,51
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|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
363,74
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,98
|1.687.209
|% 10,00
|
|TIRE
|7,37
|112.300.135
|% 10,00
|
|OSTIM
|1,65
|34.009.089
|% 10,00
|
|MERIT
|14,30
|51.420
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.805.448
|% 10,00
|
|INFO
|5,76
|26.472.809
|% -9,86
|
|RALYH
|7,23
|2.342.460
|% -9,62
|
|MTRYO
|2,55
|43.535.672
|% -8,60
|
|CASA
|9,29
|70.551
|% -6,73
|
|EGCYO
|0,36
|307.444
|% -5,26
|
|GARAN
|7,76
|698.450.070
|% 2,92
|
|THYAO
|9,17
|602.520.414
|% 2,69
|
|SASA
|9,26
|552.432.565
|% 9,98
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|ASELS
|23,70
|463.994.547
|% 2,16
|
|IHLGM
|1,06
|169.465.810
|% 6,00
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,87
|275.841.611
|% 2,75
|
|KARSN
|1,36
|159.524.814
|% 3,82
|
|CEMAS
|0,85
|82.909.477
|% 7,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2853
|8,3269
|% 0,57
|
|Frank
|6,9102
|6,9518
|% 0,71
|
|Riyal
|1,8003
|1,8093
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.669
|50,44
|
|Altın Gr.
|363
|364
|12,94
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,05
|15,10
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,17
|
|B. Petrol
|32,92
|32,92
|-1,19
|
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