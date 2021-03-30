***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2021 16:36
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. İdil YİĞİTBAŞI'nın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. Emine Feyhan YAŞAR'ın seçilmelerine karar verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921836
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|3.014
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