***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.07.2021 11:31
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sahibi Sn. Cemre Ekici Bayram'ın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:
Cemre Ekici Bayram
Telefon: 0 232 495 00 00
E-posta: yatirimciiliskileri@pinarsut.com.tr
Berkan Yürüken
Telefon: 0 232 436 15 15
E-posta: yatirimciiliskileri@pinarsut.com.tr
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952952
BIST
14:181.383
En Yüksek
|Değişim
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|: 1.383
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
493,52
BIST En Aktif Hisseler14:17
|DOBUR
|14,08
|2.951.504
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.395.252
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.594.678
|% 9,98
|
|SELVA
|8,17
|14.555.491
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|29.728.590
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|96.445.600
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|19.130.335
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,73
|122.190.534
|% -9,05
|
|MEGAP
|6,73
|122.190.534
|% -9,05
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,39
|844.247.022
|% 0,60
|
|YKBNK
|2,35
|449.554.477
|% 1,73
|
|KRDMD
|7,82
|399.909.458
|% 0,64
|
|EREGL
|20,04
|366.367.342
|% 0,20
|
|ASELS
|15,45
|326.388.357
|% 1,25
|
|YKBNK
|2,35
|449.554.477
|% 1,73
|
|GARAN
|8,39
|844.247.022
|% 0,60
|
|KARSN
|4,33
|300.455.920
|% 3,10
|
|KRDMD
|7,82
|399.909.458
|% 0,64
|
|ODAS
|1,80
|74.765.117
|% -2,17
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4067
|8,4103
|% -0,54
|
|Euro
|10,0054
|10,0106
|% -0,58
|
|Sterlin
|11,7028
|11,7615
|% -0,61
|
|Frank
|9,2485
|9,3043
|% -0,52
|
|Riyal
|2,2349
|2,2461
|% -0,61
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-0,50
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-3,22
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-30,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|-33,23
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-16,07
|
|Çeyrek
|790
|808
|-8,04
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,54
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|-0,16
|
Seans Raporu
14:17
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14:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 54 kaybederek (% -0.70 ) 1, 489
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14:32XU100
Endeks 1, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 5, 929.00 milyon TL de
-
14:30MEGAP
Yüzde -9.19 oranında düşüşle 6.72 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 939, 488 adet işlem
-
14:30MEGAP
Yüzde -9.19 oranında düşüşle 6.72 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 939, 488 adet işlem
-
14:27MEGAP
Yüzde -9.32 oranında düşüşle 6.71 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 863, 037 adet işlem