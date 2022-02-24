***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 24 Şubat 2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Sn. Yılmaz GÖKOĞLU'nun seçilmesine karar verilmiştir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004125BIST