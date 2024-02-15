***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMarketing Türkiye'nin bu yıl onuncusunu gerçekleştirdiği tüketici nezdinde itibarı en çok arttırmış markaları ödüllendirdiği The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde Süt ve Süt Ürünleri kategorisinde Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. birincilik ödülüne layık görüldü.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249730BIST