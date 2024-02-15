***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2024 12:26
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Marketing Türkiye'nin bu yıl onuncusunu gerçekleştirdiği tüketici nezdinde itibarı en çok arttırmış markaları ödüllendirdiği The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde Süt ve Süt Ürünleri kategorisinde Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. birincilik ödülüne layık görüldü.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249730
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|ERCB
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|HKTM
|78,75
|103.057.146
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|ULUFA
|12,15
|19.431.495
|% 9,95
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|BIENY
|51,25
|313.054.743
|% 9,93
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|KUVVA
|57,00
|4.116.533
|% 9,51
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|DOFER
|53,30
|73.762.542
|% -6,00
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|RNPOL
|43,98
|85.629.135
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|MARBL
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|361.803.193
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|MEGMT
|60,55
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|BINHO
|622,50
|1.028.670.293
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|REEDR
|52,10
|4.124.460.716
|% 0,10
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|BINHO
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|1.028.670.293
|% -3,19
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|MIATK
|55,40
|870.418.202
|% 0,09
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|ASTOR
|122,80
|766.649.969
|% 1,32
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|KLSER
|74,05
|558.958.799
|% 3,57
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|REEDR
|52,10
|4.124.460.716
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|BEGYO
|5,08
|240.715.410
|% 3,89
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|PSGYO
|6,71
|311.185.994
|% -0,74
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|LRSHO
|3,05
|92.870.828
|% 0,33
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|MHRGY
|6,13
|127.473.253
|% 1,16
|
|13:49
|Alış
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|Dolar
|30,7531
|30,7567
|% 0,04
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|Euro
|33,1251
|33,1463
|% 0,40
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|Sterlin
|38,4909
|38,6839
|% -0,03
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|Frank
|34,6915
|34,9005
|% 0,35
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|Riyal
|8,1811
|8,2221
|% 0,06
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|Alış
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|Gümüş ONS
|22,56
|22,60
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|Platin
|898,37
|905,36
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|Paladyum
|959,19
|962,47
|% 0,66
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|Brent Pet.
|81,05
|81,05
|% 0,66
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|Altın Ons
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|1.997,12
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