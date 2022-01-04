***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.01.2022 09:27
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
CEMRE EKİCİ BAYRAM YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ 30.07.2021 0232-4950000 yatirimciiliskileri@pinarsut.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı 214163
ERDOĞAN KUTLUAY YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ GÖREVLİSİ 04.01.2022 0232-4361515 yatirimciiliskileri@pinarsut.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988549
BIST
18:051.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.927
En Düşük
1.865
18:0513,2634
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1951
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
18:0515,0700
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,2682
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
18:05778,53
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 19,53
|Açılış
|: 778,53
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AFYON
|3,56
|23.945.304
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|65.440.973
|% 0,00
|
|AGYO
|2,65
|18.391.542
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,33
|688.570.253
|% 0,00
|
|AKCNS
|18,15
|6.004.073
|% 0,00
|
|AFYON
|3,56
|23.945.304
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|65.440.973
|% 0,00
|
|AGYO
|2,65
|18.391.542
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,33
|688.570.253
|% 0,00
|
|AKCNS
|18,15
|6.004.073
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EREGL
|29,24
|1.351.910.568
|% 0,00
|
|SISE
|13,86
|1.020.381.273
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|262.104.270
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,23
|365.359.423
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2612
|13,2634
|% 1,49
|
|Euro
|14,9712
|15,0700
|% 1,81
|
|Sterlin
|17,9884
|18,0786
|% 2,23
|
|Frank
|14,5389
|14,6265
|% 2,40
|
|Riyal
|3,5581
|3,5759
|% 2,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|2,05
|
|Altın Gr.
|779
|780
|20,51
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,76
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|0,19
|
|B. Petrol
|79,00
|79,00
|0,02
|
Seans Raporu
18:05
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17:59IHEVA
Yüzde 9.57 oranında artışla 1.03 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 933, 093 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 87 artarak (% 3.15 ) 1, 698
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EDIP, SKTAS, TSPOR, KRSTL, IHEVA, MARKA, CRFSA
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17:58
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