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***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.05.2022 18:59
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. GIDA 43335000 5.451.752,25 TRY 12,58 İŞTİRAK
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GIDA 94.762.708,45 8.314.575,74 TRY 8,77 İŞTİRAK
BİNTUR TURİZM VE CATERİNG HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. TURİZM 240000 3200 TRY 1,33 İŞTİRAK
ÇAMLI YEM BESİCİLİK SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. GIDA 10.618.442,95 580640 TRY 5,47 İŞTİRAK
DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş ENERJİ 23200000 5.950.000,00 TRY 25,65 İŞTİRAK
YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA,DAĞITIM,TURİZM VE TİCARET A.Ş. TİCARET 80.953.360,53 25.756.236,26 TRY 31,82 İŞTİRAK
YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş. İTHALAT-İHRACAT 66.272.613,62 616.623,05 TRY 0,93 İŞTİRAK
PINAR FOODS GMBH GIDA 5056350 2272500 EUR 44,94 İŞTİRAK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026889


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMRTG 20,48 293.843.034 % 9,99  
ALKA 35,02 63.017.799 % 9,99  
IMASM 19,96 17.975.836 % 9,97  
GEDZA 25,58 50.508.603 % 9,97  
TIRE 16,98 104.439.911 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,9468 14,9601 % 0,67  
Euro 15,7613 15,7809 % 0,44  
Sterlin 18,3747 18,4668 % 0,40  
Frank 15,0613 15,1520 % 0,27  
Riyal 3,9732 3,9932 % 0,62  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.882 1.882 4,65  
Altın Gr. 905 905 8,24  
Cumhuriyet 6.092 6.184 30,00  
Tam 6.062 6.216 39,70  
Yarım 2.930 3.007 19,21  
Çeyrek 1.470 1.504 9,60  
Gümüş.Ons 22,31 22,33 -0,20  
Gümüş Gr. 10,73 10,75 -0,02  
B. Petrol 113 113 1,93  
Seans Raporu 18:05
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