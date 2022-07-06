***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİDİL YİĞİTBAŞI Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKANI Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Evet Bağımsız Üye DeğilEMİNE FEYHAN YAŞAR Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, YÖNETİM KURULU ÜYESİ Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Evet Bağımsız Üye DeğilMETİN AKMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye YOKTUR Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiYEŞİM GÜRA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıYILMAZ GÖKOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiKEMAL SEMERCİLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil YOKTUR Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMEHMET AKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042121BIST