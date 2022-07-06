***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.07.2022 14:14
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İDİL YİĞİTBAŞI Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKANI Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil
EMİNE FEYHAN YAŞAR Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, YÖNETİM KURULU ÜYESİ Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil
METİN AKMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye YOKTUR Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
YEŞİM GÜRA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
YILMAZ GÖKOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
KEMAL SEMERCİLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil YOKTUR Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MEHMET AKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042121
BIST
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En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler14:33
|POLHO
|4,52
|64.871.967
|% 9,98
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|IZINV
|17,10
|4.471.711
|% 9,97
|
|GSDHO
|3,88
|126.548.291
|% 9,92
|
|SANEL
|8,30
|898.865
|% 9,50
|
|OYLUM
|2,76
|27.921.833
|% 8,66
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|ULUSE
|186,60
|9.309.775
|% -9,86
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|AVHOL
|7,14
|14.814.030
|% -8,70
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|AKGRT
|2,55
|27.630.758
|% -6,93
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|KZBGY
|85,10
|1.651.485
|% -4,92
|
|MMCAS
|2,68
|56.436
|% -4,29
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|THYAO
|47,28
|3.146.053.194
|% 0,60
|
|EREGL
|26,52
|1.249.971.575
|% 1,69
|
|SISE
|20,88
|982.265.609
|% -0,57
|
|TUPRS
|244,60
|860.106.251
|% -4,15
|
|HEKTS
|31,20
|853.252.094
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,76
|621.884.291
|% -1,08
|
|TSKB
|2,01
|179.258.282
|% 3,61
|
|YKBNK
|4,21
|321.370.467
|% 0,96
|
|ODAS
|2,78
|188.823.880
|% 0,00
|
|THYAO
|47,28
|3.146.053.194
|% 0,60
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,2113
|17,2477
|% 1,62
|
|Euro
|17,5494
|17,5731
|% 0,60
|
|Sterlin
|20,4687
|20,5714
|% 1,19
|
|Frank
|17,6778
|17,7843
|% 1,32
|
|Riyal
|4,5795
|4,6025
|% 1,63
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.762
|1.763
|-2,28
|
|Altın Gr.
|977
|977
|14,26
|
|Cumhuriyet
|6.556
|6.657
|70,00
|
|Tam
|6.555
|6.647
|45,00
|
|Yarım
|3.208
|3.250
|22,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.625
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,26
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,17
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,46
|