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***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

29.04.2022 16:20
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

                   Şirketimizin 29.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde
 
Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Metin Akman'ın,  üyeliğe Sn. Yeşim Güra'nın atanmasına,
 
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Metin Akman'ın, üyeliklere Sn. Yeşim Güra ve Sn. Kemal Semerciler'in atanmasına,
 
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine dört üyeden oluşmasına ve başkanlığına Sn. Yeşim Güra'nın, üyeliklere Sn. Metin Akman'ın, Sn. Yılmaz Gökoğlu ve Sn. Barış Kav'ın atanmasına karar verilmiştir.
 
Saygılarımızla,
PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025567


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