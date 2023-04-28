***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesindeDenetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Metin Akman'ın ve üyeliğine Sn. Yeşim Güra'nın atanmasına,Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Metin Akman'ın, üyeliklere Sn. Yeşim Güra ve Sn. Kemal Semerciler'in atanmasına,Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine dört üyeden oluşmasına ve başkanlığına Sn. Yeşim Güra'nın, üyeliklere Sn. Metin Akman, Sn. Yılmaz Gökoğlu ve Sn. Barış Kav'ın atanmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142888BIST