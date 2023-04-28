***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.04.2023 16:26
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimizin 28.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde
Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Metin Akman'ın ve üyeliğine Sn. Yeşim Güra'nın atanmasına,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Metin Akman'ın, üyeliklere Sn. Yeşim Güra ve Sn. Kemal Semerciler'in atanmasına,
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine dört üyeden oluşmasına ve başkanlığına Sn. Yeşim Güra'nın, üyeliklere Sn. Metin Akman, Sn. Yılmaz Gökoğlu ve Sn. Barış Kav'ın atanmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142888
BIST
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|GOODY
|13,98
|18.589.262
|% 9,99
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|ULAS
|14,42
|10.964.242
|% 9,99
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|PAGYO
|26,48
|20.608.887
|% 9,97
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|AVHOL
|16,21
|14.473.953
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|3.140.420
|% 9,96
|
|IMASM
|27,38
|649.114.504
|% -9,99
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|BRSAN
|119,20
|378.642.849
|% -9,97
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|IHAAS
|171,60
|6.582.936
|% -9,97
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|RYSAS
|28,40
|72.356.093
|% -9,96
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|CEMTS
|39,24
|229.551.961
|% -9,79
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|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
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|THYAO
|127,80
|3.375.426.609
|% -2,29
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|CVKMD
|185,30
|2.706.962.674
|% -0,11
|
|KOPOL
|50,00
|2.095.972.109
|% -2,63
|
|SISE
|36,86
|1.803.523.715
|% -4,51
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|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
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|EKGYO
|6,01
|870.823.390
|% -3,22
|
|YKBNK
|9,47
|1.088.133.171
|% -4,73
|
|ISCTR
|10,83
|1.093.935.772
|% -4,16
|
|KOZAL
|18,88
|1.754.280.549
|% -3,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4442
|19,4491
|% 0,13
|
|Euro
|21,4744
|21,5050
|% 0,47
|
|Sterlin
|24,3933
|24,5156
|% 0,70
|
|Frank
|21,7454
|21,8764
|% 0,44
|
|Riyal
|5,1703
|5,1962
|% 0,05
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.991
|1.992
|3,56
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|2,77
|
|Cumhuriyet
|9.013
|9.149
|16,00
|
|Tam
|9.127
|9.441
|159,00
|
|Yarım
|4.454
|4.590
|52,00
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|Çeyrek
|2.234
|2.302
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|0,12
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|Gümüş Gr.
|15,65
|15,66
|0,07
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|B. Petrol
|80,14
|80,14
|1,92
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