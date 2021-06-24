***PNSUT* *PINSU*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.06.2021 16:51
***PNSUT******PINSU*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, iştirakimiz Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 44.762.708,45.-TL.ndan 94.762.708,45.-TL.na arttırımında nakden arttırılan 50.000.000.-TL. sermayeye, rüçhan hakkımızı kullanarak 4.387.050,50.-TL. ile nakden iştirak edilmesine karar verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943980
BIST
16:541.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
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|Açılış
|: 1.405
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
BIST En Aktif Hisseler16:54
|DMSAS
|7,81
|78.658.737
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,49
|1.977.916
|% 10,00
|
|DENGE
|3,41
|276.046
|% 10,00
|
|TKURU
|203,70
|6.925.936
|% 9,99
|
|RTALB
|22,02
|55.984.709
|% 9,99
|
|CEOEM
|13,49
|147.061.726
|% -9,95
|
|TSGYO
|3,18
|17.792.651
|% -5,92
|
|SNKRN
|29,10
|183.836
|% -5,83
|
|FLAP
|2,60
|25.596.649
|% -4,41
|
|VKGYO
|1,60
|52.434.997
|% -4,19
|
|THYAO
|14,57
|804.486.344
|% 0,07
|
|GARAN
|8,39
|795.924.962
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,12
|541.697.025
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,25
|532.815.437
|% 3,21
|
|KRDMD
|6,71
|471.757.144
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,12
|541.697.025
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,25
|532.815.437
|% 3,21
|
|GARAN
|8,39
|795.924.962
|% 1,45
|
|HALKB
|5,29
|388.586.028
|% 1,15
|
|KRDMD
|6,71
|471.757.144
|% 0,90
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6940
|8,6958
|% 0,65
|
|Euro
|10,3988
|10,4035
|% 0,90
|
|Sterlin
|12,0585
|12,1190
|% 0,25
|
|Frank
|9,4255
|9,4823
|% 0,58
|
|Riyal
|2,3097
|2,3213
|% 0,55
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|4,92
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,42
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|11,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|10,00
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|4,83
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,10
|
|B. Petrol
|74,86
|74,86
|-0,33
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