***PNSUT* *PINSU*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PNSUT******PINSU*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [PINSU]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 24.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, iştirakimiz Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 44.762.708,45.-TL.ndan 94.762.708,45.-TL.na arttırımında nakden arttırılan 50.000.000.-TL. sermayeye, rüçhan hakkımızı kullanarak 4.387.050,50.-TL. ile nakden iştirak edilmesine karar verilmiştir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943980BIST