***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
22.02.2021 15:06
***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -46.191 133.222 -783.828 476.169 11.863.372 11.863.372
Diğer Düzeltmeler
3.572 3.572 3.572
Transferler
479.741 -479.741
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
45.351 158.419 203.770 203.770
Dönem Karı (Zararı)
158.419 158.419 158.419
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
45.351 45.351 45.351
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 -840 133.222 -304.087 158.419 12.070.714 12.070.714
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -840 133.222 -304.087 158.419 12.070.714 12.070.714
Diğer Düzeltmeler
2.288 2.288 2.288
Transferler
160.707 -160.707
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-117.848 330.922 213.074 213.074
Dönem Karı (Zararı)
330.922 330.922 330.922
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-117.848 -117.848 -117.848
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 -118.688 133.222 -143.380 330.922 12.286.076 12.286.076
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-327.417 -1.014.014
Dönem Karı (Zararı)
330.922 158.419
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
330.922 158.419
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-714.303 -1.232.781
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
350.016 421.728
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
52.275 37.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
52.275 37.752
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34.063 6.028
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34.063 6.028
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
45.278 48.439
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-1.195.935 -1.746.728
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
207.166 112.285
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
10.280 -2.750
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.398.523 -1.313.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.398.523 -1.313.085
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.488.328 -1.333.575
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.497.228 -1.134.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.900 -199.118
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-770 -139
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.112.399 2.674.458
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.112.399 2.674.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7.686 -291
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.234 87.667
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.234 87.667
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-176.215 -962.077
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-66.191 -9.752
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-85.011 -42.185
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-89.504 -15.613
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-145.454 -59.754
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-83.032 -59.754
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-62.422 0
Alınan Temettüler
55.950 44.141
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.065.572 1.636.266
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-74.413 -66.321
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-74.413 -66.321
Ödenen Faiz
-229.671 -27.588
Alınan Faiz
1.369.656 1.730.175
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
648.651 606.639
NAKİT VE NAKİT BENZERL