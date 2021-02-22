***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.084.000 -46.191 133.222 -783.828 476.169 11.863.372 11.863.372Diğer Düzeltmeler3.572 3.572 3.572Transferler479.741 -479.741Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)45.351 158.419 203.770 203.770Dönem Karı (Zararı)158.419 158.419 158.419Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)45.351 45.351 45.351Dönem Sonu Bakiyeler12.084.000 -840 133.222 -304.087 158.419 12.070.714 12.070.714Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.084.000 -840 133.222 -304.087 158.419 12.070.714 12.070.714Diğer Düzeltmeler2.288 2.288 2.288Transferler160.707 -160.707Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-117.848 330.922 213.074 213.074Dönem Karı (Zararı)330.922 330.922 330.922Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-117.848 -117.848 -117.848Dönem Sonu Bakiyeler12.084.000 -118.688 133.222 -143.380 330.922 12.286.076 12.286.076Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-327.417 -1.014.014Dönem Karı (Zararı)330.922 158.419Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)330.922 158.419Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-714.303 -1.232.781Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler350.016 421.728Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler52.275 37.752Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler52.275 37.752Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34.063 6.028Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34.063 6.028Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler45.278 48.439Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-1.195.935 -1.746.728İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler207.166 112.285Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)10.280 -2.750Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.398.523 -1.313.085İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.398.523 -1.313.085Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.488.328 -1.333.575İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.497.228 -1.134.457İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.900 -199.118Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-770 -139Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.112.399 2.674.458İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.112.399 2.674.458Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)7.686 -291Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.234 87.667İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-12.234 87.667Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-176.215 -962.077Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-66.191 -9.752Vergi İadeleri (Ödemeleri)-85.011 -42.185YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-89.504 -15.613Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-145.454 -59.754Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-83.032 -59.754Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-62.422 0Alınan Temettüler55.950 44.141FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.065.572 1.636.266Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-74.413 -66.321Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-74.413 -66.321Ödenen Faiz-229.671 -27.588Alınan Faiz1.369.656 1.730.175YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)648.651 606.639NAKİT VE NAKİT BENZERL