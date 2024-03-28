***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİşletme Adı PAPARA INVESTSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 40.128.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)PPR HOLDİNG A.Ş. 40128000 TRY 100TOPLAM 40128000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)EMRE KENCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi YöneticiASAF ONUR KESER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi YöneticiERMAN ÇETE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi YöneticiSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviEMRE KENCİ YÖNETİM KURULU ÜYESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263810BIST