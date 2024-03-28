***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.03.2024 17:19
***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İşletme Adı PAPARA INVEST
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 40.128.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
PPR HOLDİNG A.Ş. 40128000 TRY 100
TOPLAM 40128000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
EMRE KENCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici
ASAF ONUR KESER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici
ERMAN ÇETE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
EMRE KENCİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263810
BIST