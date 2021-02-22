***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
22.02.2021 15:06
***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Bulunmamaktadır
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/02/2021
Karar Sayısı
04
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizin 01 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 dönemine ait Finansal Tabloları ve ekleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun(SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu hazırlanmış olup, gerçeğe uygunluğu ve doğruluğundan Sermaye Piyasası düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuz sorumludur. a) 01/01/2020-31/12/2020 dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve ekleri ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tarafımızdan incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ve ekleri ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuzun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, "Tebliğ" uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve ekleri ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuzun işin gelişimini, performansını , şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıttığını, Beyan ederiz. Levent KOCA Eda BABAOĞLU Hanife TENEKECİ Yön.Krl Bşk Genel Müdür Muhasebe Operasyon Sorumlusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911367
BIST
14:581.560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,43
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.557
14:587,0160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0346
|Açılış
|: 7,0080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0336
En Düşük
6,9534
14:588,5177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0539
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5401
En Düşük
8,4299
14:58404,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 4,56
|Açılış
|: 404,57
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
405,88
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler14:58
|DERIM
|12,76
|29.556.701
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|VAKKO
|7,38
|45.045.269
|% 9,99
|
|LINK
|42,70
|48.744.199
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|1.591.540
|% 9,99
|
|BALAT
|9,45
|839.965
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|833.130
|% -9,91
|
|SASA
|40,42
|2.122.615.267
|% -9,82
|
|SASA
|40,42
|2.122.615.267
|% -9,82
|
|THYAO
|12,63
|1.400.514.436
|% 2,68
|
|KOZAL
|139,90
|1.184.791.762
|% -3,45
|
|VAKBN
|4,71
|860.683.500
|% -1,87
|
|KARSN
|5,38
|781.489.370
|% 3,26
|
|TSKB
|1,80
|370.172.309
|% 3,45
|
|VAKBN
|4,71
|860.683.500
|% -1,87
|
|EKGYO
|2,45
|359.095.563
|% 0,41
|
|KARSN
|5,38
|781.489.370
|% 3,26
|
|ODAS
|4,10
|492.501.024
|% 2,50
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0114
|7,0160
|% 0,50
|
|Euro
|8,5122
|8,5177
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,8011
|9,8502
|% 0,54
|
|Frank
|7,7695
|7,8163
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8629
|1,8722
|% 0,39
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|13,91
|
|Altın Gr.
|404
|405
|4,56
|
|Cumhuriyet
|2.690
|2.731
|34,00
|
|Tam
|2.677
|2.745
|32,98
|
|Yarım
|1.294
|1.328
|15,95
|
|Çeyrek
|649
|664
|7,98
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,46
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,08
|
|B. Petrol
|62,57
|62,57
|0,43
|