***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği









***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBulunmamaktadırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanPOLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yeni UnvanPAPARA MENKUL DEĞERLER A.Ş.Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi22/03/2024AçıklamalarEsas sözleşme değişiklikleri tamamlanarak Şirket unvanımız"Papara Menkul Değerler Anonim Şirketi" ve İşletme adı "Papara Invest" olarak 22.03.2024 tarihinde tescil edilerek 27.03.2024 Tarih ve 11052 sayılı Ticaret sicil gazetesinde yayınlanmıştır.Saygılarımızla,PAPARA MENKUL DEĞERLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263681BIST