***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği
28.03.2024 15:12
***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Yeni Unvan
PAPARA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
22/03/2024
Açıklamalar
Esas sözleşme değişiklikleri tamamlanarak Şirket unvanımız"Papara Menkul Değerler Anonim Şirketi" ve İşletme adı "Papara Invest" olarak 22.03.2024 tarihinde tescil edilerek 27.03.2024 Tarih ve 11052 sayılı Ticaret sicil gazetesinde yayınlanmıştır.
Saygılarımızla,
PAPARA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263681
BIST
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17:229.057
En Düşük
|Değişim
|: 2,84%
|| 250,51
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
9.071
17:2232,3192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0684
|Açılış
|: 32,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5900
|
32,3526
En Düşük
32,2225
17:2235,1222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 35,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
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35,2158
En Düşük
34,8851
17:222.291,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 13,84
|Açılış
|: 2.291,38
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
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2.304,45
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler17:22
|LINK
|390,50
|70.025.916
|% 10,00
|
|MEPET
|12,87
|17.713.376
|% 10,00
|
|AKENR
|11,55
|465.609.462
|% 10,00
|
|TMSN
|158,40
|672.907.963
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.629.632
|% 10,00
|
|KSTUR
|5.495,00
|7.418.250
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|227.992.002
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,98
|143.321.904
|% -9,97
|
|ERSU
|41,02
|120.277.166
|% -9,96
|
|BRKVY
|203,80
|14.158.054
|% -9,94
|
|THYAO
|292,50
|9.556.743.136
|% 3,45
|
|ISCTR
|11,25
|4.285.555.915
|% 3,78
|
|AGROT
|36,84
|3.998.917.529
|% -5,92
|
|YKBNK
|27,58
|3.503.108.226
|% 4,39
|
|TUPRS
|174,40
|3.411.031.118
|% 2,77
|
|ISCTR
|11,25
|4.285.555.915
|% 3,78
|
|ZOREN
|5,60
|1.105.498.400
|% 1,63
|
|YKBNK
|27,58
|3.503.108.226
|% 4,39
|
|EKGYO
|9,66
|1.156.742.162
|% 2,44
|
|PEKGY
|12,58
|1.321.951.749
|% 9,97
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3135
|32,3192
|% 0,21
|
|Euro
|35,0959
|35,1222
|% 0,00
|
|Sterlin
|40,8606
|41,0654
|% -0,53
|
|Frank
|35,8454
|36,0251
|% -0,31
|
|Riyal
|8,6244
|8,6676
|% -0,52
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,63
|24,66
|% 0,66
|
|Platin
|906,87
|908,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,34
|1.021,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,26
|86,26
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.206,65
|2.206,94
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:22
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