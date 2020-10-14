***POLHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 13:15
***POLHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881497
BIST
15:301.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,91
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.184
En Düşük
1.173
15:307,9385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0194
|Açılış
|: 7,9420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
15:309,3456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0397
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3456
En Düşük
9,2816
15:30486,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,93
|Açılış
|: 486,48
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
486,72
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler15:28
|ESEN
|12,43
|1.023.660
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,28
|127.853.445
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|531.400
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|POLTK
|356,60
|3.318.296
|% 9,99
|
|AVOD
|9,00
|64.501.046
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.561.035
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,74
|1.255.528
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,80
|1.298.214
|% -10,00
|
|BALAT
|10,72
|6.589.897
|% -9,99
|
|PETKM
|4,79
|4.810.865.290
|% 5,51
|
|TUPRS
|83,75
|2.182.661.740
|% 4,43
|
|ODAS
|3,72
|1.672.873.488
|% 4,79
|
|ZOREN
|3,05
|1.334.744.356
|% 9,32
|
|SISE
|6,73
|725.225.440
|% -0,15
|
|PETKM
|4,79
|4.810.865.290
|% 5,51
|
|ODAS
|3,72
|1.672.873.488
|% 4,79
|
|ZOREN
|3,05
|1.334.744.356
|% 9,32
|
|EKGYO
|1,89
|591.815.931
|% -1,05
|
|TSKB
|1,18
|287.263.166
|% 3,51
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9317
|7,9361
|% 0,21
|
|Euro
|9,3311
|9,3395
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,2964
|10,3481
|% 0,82
|
|Frank
|8,6598
|8,7120
|% 0,45
|
|Riyal
|2,1112
|2,1218
|% 0,31
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|15,15
|
|Altın Gr.
|486
|486
|4,80
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.259
|26,00
|
|Tam
|3.204
|3.284
|28,17
|
|Yarım
|1.549
|1.588
|13,63
|
|Çeyrek
|777
|794
|6,82
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,09
|
|B. Petrol
|42,50
|42,50
|0,06
|
Seans Raporu
15:28
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