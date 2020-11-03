***POLHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2020 14:38
***POLHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885745
BIST
17:321.149
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 15,70
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.151
En Düşük
1.123
17:328,4790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0389
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5468
En Düşük
8,4096
17:329,9343
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1110
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0092
En Düşük
9,7754
17:32521,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 7,34
|Açılış
|: 522,09
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
524,30
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler17:32
|KARTN
|2.193,40
|255.375.877
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|ISGSY
|16,02
|72.168.990
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.163.573
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|GARAN
|6,89
|1.526.604.368
|% 4,24
|
|KRDMD
|3,26
|1.326.894.794
|% -4,40
|
|SISE
|6,41
|1.148.655.259
|% 0,79
|
|PETKM
|4,22
|1.125.702.864
|% 2,93
|
|TSKB
|2,30
|928.245.359
|% -9,80
|
|KRDMD
|3,26
|1.326.894.794
|% -4,40
|
|TSKB
|2,30
|928.245.359
|% -9,80
|
|PETKM
|4,22
|1.125.702.864
|% 2,93
|
|YKBNK
|2,28
|519.485.051
|% 4,11
|
|GARAN
|6,89
|1.526.604.368
|% 4,24
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4708
|8,4790
|% 0,46
|
|Euro
|9,9299
|9,9343
|% 1,13
|
|Sterlin
|11,0386
|11,0939
|% 1,56
|
|Frank
|9,2757
|9,3316
|% 1,45
|
|Riyal
|2,2629
|2,2743
|% 0,85
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|8,72
|
|Altın Gr.
|521
|522
|7,14
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,26
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,11
|
|B. Petrol
|40,14
|40,14
|1,17
|
Seans Raporu
17:32
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17:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ALMAD, ISGSY, UZERB, YAPRK, MMCAS, KERVN, SERVE, ITTFH, KRDMA, TSKB