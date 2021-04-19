***POLHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 16:29
***POLHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [POLHO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929176
BIST
16:241.386
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -22,10
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.385
16:248,0849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0271
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
16:249,7308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0583
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7378
En Düşük
9,6196
16:24459,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,90
|Açılış
|: 459,48
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler16:24
|FENER
|31,90
|24.244.351
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.332.500
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.635.812
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|PEKGY
|1,62
|139.705.173
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|17.970.643
|% -10,00
|
|ANELE
|5,49
|72.660.724
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|INVEO
|101,80
|35.494.593
|% -9,99
|
|EREGL
|18,29
|1.269.279.001
|% -0,27
|
|PETKM
|6,59
|1.101.860.443
|% 4,11
|
|GARAN
|7,10
|890.304.704
|% -2,47
|
|QUAGR
|26,66
|753.270.984
|% -8,45
|
|KRDMD
|7,28
|578.022.659
|% -2,15
|
|PETKM
|6,59
|1.101.860.443
|% 4,11
|
|EKGYO
|1,87
|296.846.320
|% -1,06
|
|GARAN
|7,10
|890.304.704
|% -2,47
|
|MAKTK
|3,30
|413.743.129
|% -7,04
|
|ODAS
|3,13
|358.778.229
|% -6,57
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0777
|8,0849
|% 0,34
|
|Euro
|9,7176
|9,7308
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,2300
|11,2863
|% 0,97
|
|Frank
|8,8007
|8,8538
|% 0,89
|
|Riyal
|2,1460
|2,1567
|% 0,19
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-6,12
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,55
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,77
|25,80
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,71
|6,72
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,92
|66,92
|0,15
|