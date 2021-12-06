***POLHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2021 10:46
***POLHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [POLHO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981092
BIST
13:541.918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,44
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
13:5413,7758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0572
|Açılış
|: 13,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
13:5415,5863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0501
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
13:54788,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,44
|Açılış
|: 788,97
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler13:53
|RNPOL
|10,89
|153.288
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|3.926.916
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|15.776.888
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.265.596
|% 10,00
|
|POLTK
|450,30
|3.557.270
|% 9,99
|
|DOBUR
|154,80
|355.266
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|885.330
|% -9,99
|
|EDATA
|13,55
|32.933.198
|% -9,97
|
|RALYH
|14,03
|4.719.594
|% -9,95
|
|KTSKR
|32,64
|261.323.789
|% -8,62
|
|GARAN
|11,84
|1.834.735.331
|% 1,54
|
|THYAO
|18,60
|849.024.916
|% 0,38
|
|YKBNK
|3,52
|777.123.142
|% 2,33
|
|SISE
|13,21
|745.432.281
|% -0,30
|
|PETKM
|8,45
|690.267.779
|% 3,05
|
|TSKB
|1,64
|435.478.321
|% 3,14
|
|YKBNK
|3,52
|777.123.142
|% 2,33
|
|ODAS
|1,64
|259.136.415
|% 0,61
|
|GARAN
|11,84
|1.834.735.331
|% 1,54
|
|SKBNK
|1,22
|159.551.491
|% 0,83
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7619
|13,7647
|% 0,34
|
|Euro
|15,5583
|15,6048
|% 0,44
|
|Sterlin
|18,2003
|18,2916
|% 0,50
|
|Frank
|14,8788
|14,9685
|% -0,04
|
|Riyal
|3,6596
|3,6779
|% 0,37
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|-1,57
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,44
|
|Cumhuriyet
|5.216
|5.295
|-2,00
|
|Tam
|5.191
|5.320
|1,13
|
|Yarım
|2.509
|2.574
|0,55
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|0,27
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,37
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,53
|71,53
|1,65
|