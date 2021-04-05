***POLHO* *GLRYH* *JANTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***POLHO******GLRYH******JANTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler POLHO, JANTS, GLRYH06.04.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaJANTSA JANT SANAYİ JANTS 6 5,1POLİSAN HOLDİNG POLHO 0,0131839 0,0112063Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaGÜLER YAT. HOLDİNG GLRYH 300,00000 1,00 Kaydi Payhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923451BIST