***POLHO* *IDEAS* *TKNSA* *KUTPO* *PAGYO* *TGSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri









***POLHO******IDEAS******TKNSA******KUTPO******PAGYO******TGSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )İlgili Şirketler [IDEAS, KUTPO, PAGYO, POLHO, TGSAS, TKNSA]İlgili Fonlar []TürkçeEndekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı DeğişiklikleriYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı DeğişiklikleriAçıklamalarEndekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı DeğişiklikleriPay Adı FDPO (%) Geçerlilik TarihiIDEALIST DANISMANLIK 66 13/01/2021KUTAHYA PORSELEN 20 13/01/2021PANORA GMYO 41 13/01/2021POLISAN HOLDING 21 13/01/2021TGS DIS TICARET 57 13/01/2021TEKNOSA IC VE DIS TICARET 50 13/01/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901503BIST