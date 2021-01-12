***POLHO* *IDEAS* *TKNSA* *KUTPO* *PAGYO* *TGSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
12.01.2021 12:07
***POLHO******IDEAS******TKNSA******KUTPO******PAGYO******TGSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [IDEAS, KUTPO, PAGYO, POLHO, TGSAS, TKNSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
IDEALIST DANISMANLIK 66 13/01/2021
KUTAHYA PORSELEN 20 13/01/2021
PANORA GMYO 41 13/01/2021
POLISAN HOLDING 21 13/01/2021
TGS DIS TICARET 57 13/01/2021
TEKNOSA IC VE DIS TICARET 50 13/01/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901503
BIST
12:341.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 10,19
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
12:347,4886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0044
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5171
En Düşük
7,4190
12:349,1242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0247
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
12:34447,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,72
|Açılış
|: 447,71
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
448,59
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler12:34
|ARMDA
|56,65
|9.688.915
|% 10,00
|
|RODRG
|17,39
|12.655.414
|% 9,99
|
|SAFKR
|11,13
|68.577.803
|% 9,98
|
|TACTR
|13,88
|1.731.835
|% 9,98
|
|EMNIS
|42,34
|456.552
|% 9,97
|
|SNKRN
|22,94
|1.035.649
|% -9,97
|
|UMPAS
|3,30
|147.837
|% -9,84
|
|DIRIT
|3,74
|1.602.545
|% -8,78
|
|GRNYO
|3,67
|11.270.036
|% -6,62
|
|KONYA
|1.240,00
|181.059.809
|% -6,37
|
|SISE
|7,56
|1.210.620.334
|% 3,56
|
|TSKB
|1,86
|847.726.535
|% 2,76
|
|THYAO
|12,92
|823.272.267
|% 1,73
|
|GARAN
|10,59
|638.924.482
|% 0,86
|
|PETKM
|5,31
|573.847.010
|% 1,53
|
|TSKB
|1,86
|847.726.535
|% 2,76
|
|SKBNK
|1,63
|282.211.916
|% 0,00
|
|SISE
|7,56
|1.210.620.334
|% 3,56
|
|EKGYO
|2,48
|314.460.987
|% -1,20
|
|ZOREN
|2,99
|356.354.491
|% 1,36
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4861
|7,4886
|% 0,06
|
|Euro
|9,1156
|9,1242
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,1421
|10,1930
|% 0,52
|
|Frank
|8,3805
|8,4310
|% 0,05
|
|Riyal
|1,9891
|1,9990
|% 0,01
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|13,57
|
|Altın Gr.
|447
|447
|3,44
|
|Cumhuriyet
|2.962
|3.007
|18,00
|
|Tam
|2.949
|3.023
|18,97
|
|Yarım
|1.425
|1.462
|9,18
|
|Çeyrek
|715
|731
|4,59
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,45
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,12
|0,12
|
|B. Petrol
|56,28
|56,28
|0,62
|