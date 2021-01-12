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***POLHO* *IDEAS* *TKNSA* *KUTPO* *PAGYO* *TGSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

12.01.2021 12:07



***POLHO******IDEAS******TKNSA******KUTPO******PAGYO******TGSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )

İlgili Şirketler [IDEAS, KUTPO, PAGYO, POLHO, TGSAS, TKNSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

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Bildirim İçeriği

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

Açıklamalar

-

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
IDEALIST DANISMANLIK 66 13/01/2021
KUTAHYA PORSELEN 20 13/01/2021
PANORA GMYO 41 13/01/2021
POLISAN HOLDING 21 13/01/2021
TGS DIS TICARET 57 13/01/2021
TEKNOSA IC VE DIS TICARET 50 13/01/2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901503


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BIST En Aktif Hisseler12:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARMDA 56,65 9.688.915 % 10,00  
RODRG 17,39 12.655.414 % 9,99  
SAFKR 11,13 68.577.803 % 9,98  
TACTR 13,88 1.731.835 % 9,98  
EMNIS 42,34 456.552 % 9,97  
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12:34 Alış Satış %  
Dolar 7,4861 7,4886 % 0,06  
Euro 9,1156 9,1242 % 0,27  
Sterlin 10,1421 10,1930 % 0,52  
Frank 8,3805 8,4310 % 0,05  
Riyal 1,9891 1,9990 % 0,01  
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12:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.859 1.859 13,57  
Altın Gr. 447 447 3,44  
Cumhuriyet 2.962 3.007 18,00  
Tam 2.949 3.023 18,97  
Yarım 1.425 1.462 9,18  
Çeyrek 715 731 4,59  
Gümüş.Ons 25,41 25,45 0,48  
Gümüş Gr. 6,12 6,12 0,12  
B. Petrol 56,28 56,28 0,62  
Seans Raporu 12:34
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