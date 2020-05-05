***POLHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.05.2020 09:29
***POLHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler POLHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Ertuğrul Bitlis tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842468
BIST
10:5199.163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 320,30
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
99.122
10:517,0596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0150
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0598
En Düşük
7,0234
10:517,6985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0118
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7006
En Düşük
7,6553
10:51384,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,43
|Açılış
|: 384,97
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
386,42
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.633.615
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.846.417
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|ARDYZ
|27,62
|14.167.219
|% 9,95
|
|TKURU
|10,94
|39.012
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|RODRG
|2,02
|423.087
|% -9,01
|
|MMCAS
|1,25
|62.543
|% -8,76
|
|PETUN
|24,26
|225.087.499
|% -2,26
|
|GARAN
|8,22
|153.642.348
|% 0,61
|
|PGSUS
|54,45
|141.120.185
|% -1,89
|
|ULUUN
|12,09
|137.103.860
|% 5,77
|
|AFYON
|2,90
|132.101.930
|% -1,36
|
|AFYON
|2,90
|132.101.930
|% -1,36
|
|GSRAY
|2,71
|105.710.661
|% -2,52
|
|KARSN
|1,77
|64.303.039
|% -2,75
|
|KRDMD
|2,22
|78.376.521
|% 2,78
|
|GUSGR
|2,96
|105.156.718
|% 2,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7639
|8,8079
|% 0,30
|
|Frank
|7,2697
|7,3135
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8737
|1,8831
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-3,28
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.520
|-5,50
|
|Tam
|2.544
|2.581
|-5,70
|
|Yarım
|1.234
|1.262
|-2,70
|
|Çeyrek
|619
|631
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|14,83
|14,85
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,00
|
|B. Petrol
|29,19
|29,19
|1,99
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