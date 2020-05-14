***POLHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.05.2020 10:10
***POLHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler POLHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Ertuğrul Bitlis tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844880
BIST
10:0199.985
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -174,17
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.068
En Düşük
99.820
10:016,9681
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0073
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9637
10:017,5389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5239
10:01384,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,46
|Açılış
|: 384,78
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|EPLAS
|15,73
|37.264
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.361,10
|127.083
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|3.276.421
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|3.276.421
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|78.364
|% 10,00
|
|SERVE
|4,09
|377.527
|% -9,91
|
|SAFKR
|4,20
|382.070
|% -6,46
|
|ULUUN
|9,50
|533.900
|% -6,31
|
|KUTPO
|19,90
|1.310.594
|% -6,31
|
|BMELK
|3,90
|180.395
|% -6,02
|
|PAPIL
|14,08
|56.705.014
|% 0,00
|
|AVOD
|2,49
|51.692.452
|% 0,00
|
|PNSUT
|16,00
|30.779.734
|% 0,00
|
|ALKIM
|19,27
|28.005.669
|% 9,99
|
|PARSN
|15,83
|25.974.272
|% 0,00
|
|AVOD
|2,49
|51.692.452
|% 0,00
|
|BSOKE
|1,20
|19.841.847
|% 0,00
|
|AYEN
|3,27
|25.725.246
|% 0,00
|
|ATLAS
|1,47
|9.439.384
|% 0,00
|
|PRKAB
|3,88
|17.309.859
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4642
|8,5067
|% -0,54
|
|Frank
|7,1274
|7,1704
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8493
|1,8586
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|-0,32
|
|Altın Gr.
|384
|385
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.516
|-2,10
|
|Tam
|2.547
|2.582
|-2,10
|
|Yarım
|1.243
|1.262
|-1,00
|
|Çeyrek
|621
|631
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,54
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|-0,02
|
|B. Petrol
|29,41
|29,41
|0,22
|