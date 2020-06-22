***POLHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.06.2020 09:19
***POLHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler POLHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şark Mensucat Fabrikası A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852212
BIST
12:09115.185
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 1.573,44
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.377
En Düşük
114.267
12:096,8588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0133
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8592
En Düşük
6,8353
12:097,7037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0506
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7037
En Düşük
7,6418
12:09385,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,56
|Açılış
|: 385,57
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,19
|41.756.181
|% 9,94
|
|MNDRS
|3,35
|24.059.693
|% 9,84
|
|ULAS
|4,13
|7.177.593
|% 9,84
|
|FORMT
|3,69
|2.201.203
|% 9,82
|
|DGKLB
|2,26
|81.898.626
|% 9,71
|
|RTALB
|29,24
|6.961.810
|% -9,98
|
|GLRYH
|12,58
|3.194.477
|% -9,95
|
|BAYRK
|7,51
|2.383.719
|% -9,95
|
|EKIZ
|10,42
|200.627
|% -9,94
|
|GSRAY
|2,93
|20.096.058
|% -9,85
|
|GARAN
|8,59
|1.567.898.444
|% 3,12
|
|VAKBN
|5,46
|1.216.535.624
|% 3,41
|
|HALKB
|6,54
|798.639.148
|% 7,04
|
|THYAO
|12,75
|764.109.703
|% 1,84
|
|AKBNK
|6,18
|680.372.921
|% 3,17
|
|VAKBN
|5,46
|1.216.535.624
|% 3,41
|
|GARAN
|8,59
|1.567.898.444
|% 3,12
|
|KRDMD
|2,99
|486.899.036
|% 2,40
|
|YKBNK
|2,46
|345.437.796
|% 2,93
|
|EKGYO
|1,88
|262.375.454
|% 1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4957
|8,5383
|% 0,81
|
|Frank
|7,1894
|7,2327
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8226
|1,8318
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|5,10
|
|Altın Gr.
|385
|386
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.503
|2.516
|29,70
|
|Tam
|2.568
|2.580
|28,50
|
|Yarım
|1.252
|1.262
|14,90
|
|Çeyrek
|628
|632
|7,40
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,94
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,07
|
|B. Petrol
|42,38
|42,38
|0,19
|
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