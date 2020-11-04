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***POLHO* *MSGYO* *BALAT* *TEKTU* *YBTAS* *SISE* *MAALT* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

04.11.2020 18:09
GÜNCEL HABERLER



***POLHO******MSGYO******BALAT******TEKTU******YBTAS******SISE******MAALT******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BALAT, MAALT, POLHO, SISE, TEKTU, YBTAS, ZOREN, MSGYO

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BALAT 1 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E MEHMET KUZUCUOGLU 5.376,000
BALAT 2 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E MUSTAFA SERHAT BALIK 1.344,000
MAALT 3 MARMARIS ALTINYUNUS TURISTIK TESISLER A.S. E SEÇKIN SÜRME 25,000
POLHO 4 POLISAN HOLDING A.S. E SEÇKIN SÜRME 500,000
SISE 5 TÜRKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. E SEÇKIN SÜRME 100,892
TEKTU 6 TEK ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. E SEÇKIN SÜRME 500,000
YBTAS 7 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E CEVDET TASCI 2,520
YBTAS 8 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E CEVDET TASCI 4,200
ZOREN 9 ZORLU ENERJI ELEKTRIK ÜRETIM A.S. E SEÇKIN SÜRME 2.000,000
MSGYO 10 MISTRAL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E PRINTSAN EMPR SAN VE TIC LTD STİ 335.548,648

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886194


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PKENT 715,10 175.200 % 10,00  
KLGYO 11,45 30.866.671 % 9,99  
EGEEN 1.223,00 72.309.797 % 9,99  
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Yarım 1.654 1.697 -14,62  
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