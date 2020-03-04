***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.03.2020 17:56
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020 Yılı
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine göre Şirketimizin bağımsız denetim hizmetinin 2020 yılında Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den temin edilmesine ve bu konunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824266
BIST
17:55111.092
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -115,23
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
17:556,0937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0099
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
17:556,7777
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0482
|Açılış
|: 6,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7630
17:55322,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,33
|Açılış
|: 322,33
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|24.561.189
|% 19,86
|
|YKGYO
|3,33
|53.431.777
|% 19,78
|
|OZBAL
|2,07
|18.581.009
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.800.009
|% 14,84
|
|NIBAS
|7,00
|3.671
|% 9,37
|
|SAMAT
|2,17
|9.478.702
|% -8,44
|
|AVGYO
|1,95
|134.955.701
|% -7,14
|
|GYHOL
|20,34
|5.370.065
|% -6,87
|
|PGSUS
|52,30
|133.272.699
|% -6,69
|
|BRSAN
|10,19
|17.172.075
|% -6,43
|
|ASELS
|29,82
|1.741.413.147
|% -2,17
|
|THYAO
|11,78
|1.053.590.915
|% -3,60
|
|GARAN
|10,39
|630.173.209
|% 1,96
|
|KARSN
|1,93
|587.254.268
|% 1,58
|
|HALKB
|6,29
|422.890.130
|% -3,08
|
|KARSN
|1,93
|587.254.268
|% 1,58
|
|ODAS
|2,11
|366.503.896
|% -3,21
|
|EKGYO
|1,48
|215.920.093
|% -0,67
|
|YKBNK
|2,56
|354.391.660
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,32
|181.027.466
|% -4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7909
|7,8300
|% -0,02
|
|Frank
|6,3478
|6,3860
|% -0,20
|
|Riyal
|1,6194
|1,6275
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|8,02
|
|Altın Gr.
|322
|322
|0,96
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.121
|2.174
|30,98
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|14,98
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|52,55
|52,55
|0,69
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 417, 07 artarak (% 0.31 ) 133, 069
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17:59XU100
Endeks 111, 320 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 10, 485.00 milyon TL de
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Yüzde 4.49 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 984, 517 adet işlem
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17:55CRFSA
Yüzde 4.51 oranında artışla 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 490, 943 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 111, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 17 üstünde . İşlem hacmi 10, 388.00 milyon TL de