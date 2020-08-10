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***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

10.08.2020 19:51
GÜNCEL HABERLER



***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklamalar

01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte PDF olarak verilmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867629


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MZHLD 14,96 82.534 % 10,00  
DARDL 13,75 6.095.664 % 10,00  
POLTK 169,40 886.122 % 10,00  
QNBFL 129,80 35.485.548 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,2865 7,2940 % 0,05  
Euro 8,5648 8,5757 % 0,51  
Sterlin 9,5206 9,5683 % 0,36  
Frank 7,9480 7,9958 % -0,13  
Riyal 1,9410 1,9508 % 0,14  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.031 2.032 -3,72  
Altın Gr. 477 477 -0,46  
Cumhuriyet 3.215 3.263 -21,00  
Tam 3.196 3.279 -21,17  
Yarım 1.545 1.586 -10,24  
Çeyrek 775 793 -5,12  
Gümüş.Ons 29,13 29,16 0,84  
Gümüş Gr. 6,82 6,83 0,19  
B. Petrol 45,05 45,05 0,65  
Seans Raporu 18:05
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