***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
27.04.2021 18:17
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklamalar
01.01.2021 - 31.03.2021 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte PDF olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931388
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,00
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.398
En Düşük
1.382
18:058,2302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0405
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,1743
18:059,9452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0630
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,8884
18:05470,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,53
|Açılış
|: 470,20
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
468,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|76,45
|53.841.829
|% 10,00
|
|ULUUN
|6,27
|85.926.988
|% 10,00
|
|BAYRK
|12,54
|35.305.866
|% 10,00
|
|LUKSK
|57,75
|5.480.488
|% 10,00
|
|INTEM
|38,32
|1.742.056
|% 9,99
|
|FRIGO
|37,26
|122.060.972
|% -10,00
|
|DESA
|16,84
|30.529.485
|% -9,99
|
|SODSN
|27,22
|1.458.273
|% -9,99
|
|SONME
|32,68
|3.682.138
|% -9,97
|
|IDGYO
|6,73
|651.214
|% -9,91
|
|SASA
|36,68
|1.489.873.549
|% 5,31
|
|EREGL
|19,45
|1.389.435.956
|% 0,67
|
|THYAO
|11,93
|1.150.732.918
|% 1,71
|
|GARAN
|7,12
|931.850.718
|% -0,28
|
|GWIND
|5,25
|824.951.413
|% -6,58
|
|YKBNK
|2,08
|348.043.496
|% -0,95
|
|GWIND
|5,25
|824.951.413
|% -6,58
|
|GARAN
|7,12
|931.850.718
|% -0,28
|
|TSKB
|1,20
|139.292.829
|% -1,64
|
|PETKM
|6,52
|672.956.835
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2237
|8,2288
|% -0,51
|
|Euro
|9,9364
|9,9438
|% -0,64
|
|Sterlin
|11,3927
|11,4499
|% -0,62
|
|Frank
|8,9584
|9,0123
|% -0,58
|
|Riyal
|2,1833
|2,1943
|% -0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-2,48
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-3,53
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,00
|
|B. Petrol
|65,49
|65,49
|0,46
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