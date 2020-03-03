***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin tarih, yer ve saatin belirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 03.03.2020Genel Kurul Tarihi 01.04.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.03.2020Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe DİLOVASIAdres Dilovası Organize San.Bölgesi, 1. Kısım, Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,6 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No:22 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,8 - 15.05.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen üyelerden istifa edenlerin yerine yapılan atamaların onaylanması,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yıllık brüt ücretlerini belirlenmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2019 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2019 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, ipotek, rehin ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 POLHO 2019 Genel Kurula Çağrı İlanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 31.12.2019 Konsolide Finansal Tablolar.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823968BIST