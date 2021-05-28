***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Sonuç BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 30.04.2021Genel Kurul Tarihi 28.05.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.05.2021Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe DİLOVASIAdres Dilovası Organize San.Bölgesi, 1. Kısım, Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) uyarınca 01.04.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programının ve bu Pay Geri Alım Programına ilişkin Yönetim Kurulu'na verilen yetkinin iptali ile ortadan kaldırılmasının onaya sunulması ve karara bağlanması,4 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Polisan Holding Olağanüstü Genel Kurul Çağrı Dokümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Polisan Holding Pay Geri Alım Programı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimiŞirketin pay sahibi Sn. Mehmet Emin Bitlis'in yerine vekaleten katılan Selçuk Denizhan tarafından toplantı başkanlığı için verilen teklifi okundu. Teklif oylamaya sunuldu ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Başkanlığına 11956185826 TC kimlik numaralı Ahmet Çağaşan Yılmaz'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı ve Oy Toplama Memuru olarak Burhan Kurt'u atadı.2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesiOlağanüstü Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesine or birliğiyle ile karar verildi.3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) uyarınca 01.04.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programının ve bu Pay Geri Alım Programına ilişkin Yönetim Kurulu'na verilen yetkinin iptali ile ortadan kaldırılmasının onaya sunulması ve karara bağlanması,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) uyarınca 01.04.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programının ve bu Pay Geri Alım Programına ilişkin Yönetim Kurulu'na verilen yetkinin iptali ile ortadan kaldırılması hususundaki gündem maddesi onaya sunuldu. Müzakere edilen Pay Geri Alım Programına ilişkin Yönetim Kurulu'na verilen yetkinin iptali ile ortadan kaldırılması oy birliği ile kabul edildi.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Polisan Holding Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Polisan Holding Olağanüstü Genel Kurul Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938674BIST