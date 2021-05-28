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***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.05.2021 15:04



***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 30.04.2021
Genel Kurul Tarihi 28.05.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe DİLOVASI
Adres Dilovası Organize San.Bölgesi, 1. Kısım, Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) uyarınca 01.04.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programının ve bu Pay Geri Alım Programına ilişkin Yönetim Kurulu'na verilen yetkinin iptali ile ortadan kaldırılmasının onaya sunulması ve karara bağlanması,
4 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Polisan Holding Olağanüstü Genel Kurul Çağrı Dokümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Polisan Holding Pay Geri Alım Programı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi
Şirketin pay sahibi Sn. Mehmet Emin Bitlis'in yerine vekaleten katılan Selçuk Denizhan tarafından toplantı başkanlığı için verilen teklifi okundu. Teklif oylamaya sunuldu ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Başkanlığına 11956185826 TC kimlik numaralı Ahmet Çağaşan Yılmaz'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı ve Oy Toplama Memuru olarak Burhan Kurt'u atadı.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi
Olağanüstü Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesine or birliğiyle ile karar verildi.
3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) uyarınca 01.04.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programının ve bu Pay Geri Alım Programına ilişkin Yönetim Kurulu'na verilen yetkinin iptali ile ortadan kaldırılmasının onaya sunulması ve karara bağlanması,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) uyarınca 01.04.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programının ve bu Pay Geri Alım Programına ilişkin Yönetim Kurulu'na verilen yetkinin iptali ile ortadan kaldırılması hususundaki gündem maddesi onaya sunuldu. Müzakere edilen Pay Geri Alım Programına ilişkin Yönetim Kurulu'na verilen yetkinin iptali ile ortadan kaldırılması oy birliği ile kabul edildi.


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Polisan Holding Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Polisan Holding Olağanüstü Genel Kurul Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938674


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