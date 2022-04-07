***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.04.2022 17:15
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 07
18:002.348
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 31,32
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
18:0014,7461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0402
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
18:0016,1147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0813
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
18:00918,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 7,83
|Açılış
|: 918,47
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
918,61
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KLKIM
|20,50
|138.489.098
|% 10,01
|
|ISGYO
|14,30
|84.710.066
|% 10,00
|
|NATEN
|57,75
|57.811.916
|% 10,00
|
|LUKSK
|67,10
|48.658.942
|% 10,00
|
|IHAAS
|12,54
|8.224.372
|% 10,00
|
|GZNMI
|37,60
|30.626.763
|% -9,96
|
|SANEL
|5,51
|1.313.748
|% -5,81
|
|IDEAS
|24,14
|76.963.112
|% -5,11
|
|UFUK
|17,59
|154.026
|% -3,19
|
|KAPLM
|58,10
|4.917.736
|% -3,17
|
|THYAO
|35,46
|3.749.239.568
|% 2,43
|
|GARAN
|12,62
|2.464.726.442
|% 1,69
|
|KRDMD
|15,78
|2.085.265.311
|% 2,00
|
|ASELS
|26,04
|1.855.920.910
|% 1,96
|
|YKBNK
|4,40
|1.803.667.090
|% 5,52
|
|YKBNK
|4,40
|1.803.667.090
|% 5,52
|
|ODAS
|2,12
|716.039.216
|% 2,42
|
|AKBNK
|8,02
|1.669.035.545
|% 4,29
|
|GARAN
|12,62
|2.464.726.442
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,57
|359.907.968
|% 0,78
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7417
|14,7461
|% 0,27
|
|Euro
|16,1030
|16,1147
|% 0,51
|
|Sterlin
|19,2062
|19,3025
|% 0,20
|
|Frank
|15,7355
|15,8303
|% 0,23
|
|Riyal
|3,9192
|3,9388
|% 0,23
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|10,36
|
|Altın Gr.
|917
|917
|6,07
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,53
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|0,02
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,21
|
Seans Raporu
18:00
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17:59AVOD
Yüzde 5.49 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 442, 281 adet işlem
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17:58SKTAS
Yüzde 8.14 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 315, 119 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33 artarak (% 1.28 ) 2, 606
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17:57
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ISGYO, IHAAS
-
17:57XU100
Endeks 2, 347 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 36, 293.00 milyon TL de