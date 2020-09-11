***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPolisan Holding'in %100 oranında bağlı ortaklığı olan Poliport'un 105 yeni tank kurulumu için 359.075.437 TL yatırım harcaması gerçekleştirileceğine dair medyada yer alan haber ve yatırımcı sorularına istinaden yapılan açıklamadır. Söz konusu yatırım tutarı, potansiyel bir kapasite arttırımının çevre etkilerini analiz eden ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu'na dayanmaktadır. Polisan Holding'in 2019 yılı faaliyet raporunda da belirtildiği üzere, Poliport, yatırımlarını tank doluluk oranlarına göre gerçekleştirerek kapasitesini artırmaktadır. 2017 yılında 237.000 m3 olan kapasitesini, 272.000 m3'e çıkararak, 2020 yılı başında devreye alan Poliport, bu raporda yer alan tank kurulumlarına ilişkin yatırım zamanlaması ve ödeme planını henüz netleştirmemiştir. Polisan Holding, yatırımcı kararını etkileyecek önemdeki gelişmeleri kamu ile paylaşmakta olup, SPK tarafından talep edilen ÇED raporu da, bu açıklamanın ekinde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874565BIST