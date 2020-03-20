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***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.03.2020 09:06
GÜNCEL HABERLER



***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Dağıtımı Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Genel Kanuni Yedek Akçe rakamı değiştirilmiştir.

Karar Tarihi 09.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 01.04.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Daha düşük bir stopaj oranı uygulanmamaktadır.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
POLHO, TREPOHO00012 Peşin 0,0079103 0,79103 15 0,0067237 0,67237

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 06.04.2020 08.04.2020 07.04.2020

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
POLHO, TREPOHO00012 0 0

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 POLHO 2019 Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
POLİSAN HOLDİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 758.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 23.601.406,99
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOK

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 63.594.463 21.714.424,56
4. Vergiler ( - ) 346.394 4.859.523,39
5. Net Dönem Kârı 63.248.069 16.854.901,17
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 842.745,06 842.745,06
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 62.405.323,94 16.012.156,11
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 62.405.323,94
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 782.631
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 63.187.954,94
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 6.000.000
* Nakit 6.000.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 56.405.323,94 10.012.156,11
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 5.100.000 0 38,05 0,0067238 0,67237
TOPLAM 5.100.000 0 38,05 0,0067238 0,67237





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830925


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MRSHL 38,72 614.541 % 10,00  
ISBTR 34.958,00 658.766 % 10,00  
EGCYO 0,22 8.177 % 10,00  
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Frank 6,5988 6,6386 % -0,18  
Riyal 1,7246 1,7332 % -0,61  
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Cumhuriyet 2.098 2.129 25,00  
Tam 2.085 2.138 30,65  
Yarım 1.008 1.034 14,83  
Çeyrek 505 517 7,41  
Gümüş.Ons 12,86 12,90 0,76  
Gümüş Gr. 2,68 2,69 0,14  
B. Petrol 30,20 30,20 1,73  
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