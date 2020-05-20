***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar6 Nisan 2020 tarihinde kamuya yaptıgˆımız o¨zel durum ac¸ıklamasında, Polisan Holding'in I·s¸ Ortagˆı Polisan Kansai Boya üretim tesislerinde 31 Mart 2020 itibarıyla ikinci bir karara kadar u¨retime ara verildiğini duyurmuştuk.Polisan Kansai Boya, boya pazarındaki artan talep doğrultusunda, Dilovası tesisinde, 17.05.2020 itibarıyla üretime, gerekli tüm sağlık tedbirlerini alarak, tam zamanlı olarak başlamıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845839BIST