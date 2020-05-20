***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2020 09:17
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
6 Nisan 2020 tarihinde kamuya yaptıgˆımız o¨zel durum ac¸ıklamasında, Polisan Holding'in I·s¸ Ortagˆı Polisan Kansai Boya üretim tesislerinde 31 Mart 2020 itibarıyla ikinci bir karara kadar u¨retime ara verildiğini duyurmuştuk.
Polisan Kansai Boya, boya pazarındaki artan talep doğrultusunda, Dilovası tesisinde, 17.05.2020 itibarıyla üretime, gerekli tüm sağlık tedbirlerini alarak, tam zamanlı olarak başlamıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845839
BIST
10:54102.775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 791,62
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
10:546,7970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0255
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
10:547,4398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0362
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4435
En Düşük
7,3878
10:54382,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,50
|Açılış
|: 382,42
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,03
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|32,34
|4.230.659
|% 10,00
|
|ALYAG
|1,54
|3.120.360
|% 10,00
|
|PKENT
|196,00
|717.462
|% 9,99
|
|ISBTR
|56.380,00
|2.988.140
|% 9,99
|
|KENT
|449,70
|8.777.710
|% 9,98
|
|EGCYO
|1,17
|279.173
|% -10,00
|
|EKIZ
|13,70
|64.020
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|60.102.141
|% -9,95
|
|TACTR
|6,57
|891.759
|% -9,88
|
|UZERB
|4,29
|263.028
|% -9,87
|
|ALKIM
|13,04
|309.855.939
|% 2,03
|
|GARAN
|7,74
|272.500.819
|% -0,13
|
|PGSUS
|53,75
|160.682.613
|% -2,36
|
|BIMAS
|63,25
|153.854.821
|% 1,85
|
|RTALB
|37,00
|141.356.813
|% 6,02
|
|ISYAT
|2,70
|100.929.113
|% 9,76
|
|GARAN
|7,74
|272.500.819
|% -0,13
|
|ODAS
|1,89
|63.338.308
|% 2,16
|
|KRDMD
|2,45
|78.391.936
|% -0,41
|
|ISGYO
|1,67
|52.639.298
|% 1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2849
|8,3265
|% 0,16
|
|Frank
|6,9871
|7,0292
|% 0,64
|
|Riyal
|1,8043
|1,8134
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|4,38
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,50
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.507
|10,40
|
|Tam
|2.532
|2.572
|10,60
|
|Yarım
|1.236
|1.257
|5,20
|
|Çeyrek
|618
|629
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,37
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,03
|
|B. Petrol
|34,52
|34,52
|-0,13
|