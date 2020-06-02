***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2020 10:46
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket ortaklarımızdan ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Nilgün Kasrat, 29.05.2020 ve 01.06.2020 tarihlerinde toplam 800.000 adet pay satışı yapmıştır. Satışa ilişkin tablo açıklamamız ekindedir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848436
BIST
12:57108.382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 1.115,73
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.768
12:576,7783
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0317
|Açılış
|: 6,8070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7636
12:577,5703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5639
12:57378,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -1,94
|Açılış
|: 378,99
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
378,24
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|19.163.797
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|139.153
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|1.174.986
|% 9,99
|
|CASA
|23,40
|398.783
|% 9,96
|
|TKURU
|16,57
|181.723
|% 9,95
|
|RTALB
|21,02
|56.538.675
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|11.792.742
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|752.180
|% -9,88
|
|RAYSG
|5,71
|7.109.225
|% -6,09
|
|ULUUN
|8,46
|22.719.282
|% -4,73
|
|ASELS
|32,86
|737.423.171
|% 3,01
|
|EKGYO
|1,69
|528.303.957
|% 4,97
|
|GARAN
|8,08
|520.811.247
|% 1,00
|
|THYAO
|12,68
|360.395.123
|% -0,63
|
|TUPRS
|90,55
|258.290.761
|% 1,97
|
|EKGYO
|1,69
|528.303.957
|% 4,97
|
|IHLGM
|1,29
|106.976.949
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,41
|195.037.596
|% 1,26
|
|KRDMD
|2,59
|200.103.776
|% -0,77
|
|MNDRS
|2,57
|174.258.666
|% 9,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4892
|8,5318
|% 0,12
|
|Frank
|7,0226
|7,0649
|% -0,49
|
|Riyal
|1,7989
|1,8079
|% -0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-1,32
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.494
|-14,50
|
|Tam
|2.529
|2.559
|-22,50
|
|Yarım
|1.234
|1.257
|-7,30
|
|Çeyrek
|617
|627
|-3,60
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,28
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|39,44
|39,44
|1,12
|