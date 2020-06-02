***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket ortaklarımızdan ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Nilgün Kasrat, 29.05.2020 ve 01.06.2020 tarihlerinde toplam 800.000 adet pay satışı yapmıştır. Satışa ilişkin tablo açıklamamız ekindedir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848436BIST