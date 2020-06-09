***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2020 15:59
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket ortaklarımızdan ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Nilgün Kasrat, 08.06.2020 tarihinde toplam 1.000.000 adet pay satışı yapmıştır. Satışa ilişkin tablo açıklamamız ekindedir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850134
BIST
16:20109.017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -619,92
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
16:206,8057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0172
|Açılış
|: 6,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8067
En Düşük
6,7696
16:207,6968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0303
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,6968
En Düşük
7,6354
16:20375,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 4,33
|Açılış
|: 375,07
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
375,90
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|3.285.859
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|487.806
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.509.372
|% 9,98
|
|LUKSK
|16,36
|1.747.434
|% 9,95
|
|DAGHL
|8,73
|1.829.856
|% 9,95
|
|FORMT
|4,41
|243.419
|% -10,00
|
|KRGYO
|3,08
|3.750.019
|% -9,94
|
|MAALT
|81,05
|41.015.465
|% -7,58
|
|CASA
|21,30
|48.380
|% -7,31
|
|GEREL
|4,33
|19.760.572
|% -6,48
|
|EKGYO
|1,79
|835.058.835
|% 2,87
|
|GSRAY
|3,91
|813.035.547
|% 4,55
|
|GARAN
|8,17
|782.321.610
|% -1,09
|
|THYAO
|12,64
|412.853.509
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,40
|403.555.590
|% 5,26
|
|EKGYO
|1,79
|835.058.835
|% 2,87
|
|IHLGM
|1,40
|403.555.590
|% 5,26
|
|GSRAY
|3,91
|813.035.547
|% 4,55
|
|IHLAS
|0,75
|100.140.534
|% 1,35
|
|KARSN
|2,00
|250.501.848
|% 4,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5918
|8,6349
|% -0,22
|
|Frank
|7,1157
|7,1586
|% 0,79
|
|Riyal
|1,8081
|1,8172
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|16,91
|
|Altın Gr.
|375
|375
|4,48
|
|Cumhuriyet
|2.493
|2.530
|43,00
|
|Tam
|2.502
|2.530
|28,40
|
|Yarım
|1.221
|1.231
|10,10
|
|Çeyrek
|610
|617
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,67
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,44
|40,44
|-0,36
|
Seans Raporu
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16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -935, 53 kaybederek (% -0.73 ) 127, 110
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16:31XU100
Endeks 109, 027 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 56 altında . İşlem hacmi 8, 608.00 milyon TL de
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16:30KRGYO
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 3.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 206, 014 adet işlem
-
16:29KRONT
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 23.52 lira fiyatla işlem gören hissede 437, 064 adet işlem
-
16:28GEREL
Yüzde -6.91 oranında düşüşle 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 561, 839 adet işlem