***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2020 08:24
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
6 Nisan 2020 tarihinde kamuya yaptığımız özel durum açıklamasında, Polisan Holding'in İş Ortağı Polisan Kansai Boya üretim tesislerinde 31 Mart 2020 itibarıyla ikinci bir karara kadar üretime ara verildiğini duyurmuştuk. Polisan Kansai Boya, boya pazarındaki artan talep doğrultusunda, Dilovası tesisinde, 17.05.2020 itibarıyla üretime, gerekli tüm sağlık tedbirlerini alarak, tam zamanlı olarak başlamıştı. 15.06.2020 tarihi itibarıyla aynı prensipler çerçevesinde GEBKIM fabrikasında da üretim başlamıştır. Bu çerçevede, boya faaliyetlerimizde tüm fabrikalar üretime açılmış olup, diğer iş kollarımızda kapalı üretim tesisi bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851302
BIST
18:05109.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
110.067
En Düşük
108.716
18:056,8304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8391
En Düşük
6,7909
18:057,7438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0151
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7560
En Düşük
7,6789
18:05378,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,38
|Açılış
|: 378,86
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
380,36
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|27.912.337
|% 10,00
|
|AYCES
|41,18
|2.538.222
|% 9,99
|
|TSPOR
|6,06
|341.134.427
|% 9,98
|
|TACTR
|7,39
|2.343.607
|% 9,97
|
|KSTUR
|46,32
|125.990
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.044,10
|318.451
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,29
|25.781.983
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|495.778
|% -9,82
|
|EGCEY
|1,31
|256.672
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,87
|707.103
|% -9,37
|
|THYAO
|12,56
|943.420.479
|% -1,57
|
|EKGYO
|1,91
|762.741.204
|% -1,04
|
|SASA
|10,73
|710.009.068
|% 4,07
|
|GARAN
|8,06
|701.261.447
|% -0,98
|
|GUSGR
|4,35
|689.106.111
|% 4,32
|
|EKGYO
|1,91
|762.741.204
|% -1,04
|
|CEMAS
|1,28
|279.088.008
|% 2,40
|
|KARSN
|2,23
|466.225.657
|% 9,85
|
|IEYHO
|0,82
|142.927.204
|% 9,33
|
|IHLGM
|1,56
|269.105.373
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6157
|8,6589
|% 0,49
|
|Frank
|7,1569
|7,2000
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8127
|1,8218
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|2,82
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.483
|-0,30
|
|Tam
|2.533
|2.552
|-0,30
|
|Yarım
|1.234
|1.245
|-0,10
|
|Çeyrek
|619
|623
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,39
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,00
|
|B. Petrol
|39,80
|39,80
|0,08
|