***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar6 Nisan 2020 tarihinde kamuya yaptığımız özel durum açıklamasında, Polisan Holding'in İş Ortağı Polisan Kansai Boya üretim tesislerinde 31 Mart 2020 itibarıyla ikinci bir karara kadar üretime ara verildiğini duyurmuştuk. Polisan Kansai Boya, boya pazarındaki artan talep doğrultusunda, Dilovası tesisinde, 17.05.2020 itibarıyla üretime, gerekli tüm sağlık tedbirlerini alarak, tam zamanlı olarak başlamıştı. 15.06.2020 tarihi itibarıyla aynı prensipler çerçevesinde GEBKIM fabrikasında da üretim başlamıştır. Bu çerçevede, boya faaliyetlerimizde tüm fabrikalar üretime açılmış olup, diğer iş kollarımızda kapalı üretim tesisi bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851302BIST