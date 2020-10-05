***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPolisan Holding, 16 Nisan 2019 tarihli özel durum açıklamasında, tarımsal faaliyetlerini, ana iş kollarına yoğunlaşmak amacı ile durdurma kararı aldığını ve bağlı ortaklıklarının mülkiyetinde bulunan. Aydın, Manisa ve Balıkesir illerindeki tarım arazilerini satışa çıkardığını duyurmuştu. Bu kapsamda, Polisan Holding'in %100 bağlı ortaklığı Polisan Kimya, Balıkesir ve Manisa illerindeki yaklaşık 3,9 milyon metrekarelik tarım arazisini 8 milyon TL (KDV hariç) bedel karşılığında satmak üzere bir protokol imzalamıştır. Satış işlemi tamamlandığında, kamuya özel durum açıklaması yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878232BIST