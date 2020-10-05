***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2020 16:36
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Polisan Holding, 16 Nisan 2019 tarihli özel durum açıklamasında, tarımsal faaliyetlerini, ana iş kollarına yoğunlaşmak amacı ile durdurma kararı aldığını ve bağlı ortaklıklarının mülkiyetinde bulunan. Aydın, Manisa ve Balıkesir illerindeki tarım arazilerini satışa çıkardığını duyurmuştu. Bu kapsamda, Polisan Holding'in %100 bağlı ortaklığı Polisan Kimya, Balıkesir ve Manisa illerindeki yaklaşık 3,9 milyon metrekarelik tarım arazisini 8 milyon TL (KDV hariç) bedel karşılığında satmak üzere bir protokol imzalamıştır. Satış işlemi tamamlandığında, kamuya özel durum açıklaması yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878232
BIST
17:501.159
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 13,83
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.160
En Düşük
1.151
17:507,7612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7883
En Düşük
7,7213
17:509,1548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0582
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1652
En Düşük
9,0574
17:50476,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,09
|Açılış
|: 476,96
|
|Önceki Kapanış
|: 473,87
|
478,80
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler17:48
|CRFSA
|31,24
|101.987.976
|% 10,00
|
|ITTFH
|5,72
|137.952.234
|% 10,00
|
|FORMT
|4,40
|32.365.478
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,15
|14.838.399
|% 10,00
|
|SRVGY
|26,40
|6.318.629
|% 10,00
|
|TKURU
|754,60
|1.279.047
|% -10,00
|
|YONGA
|39,60
|3.510.713
|% -10,00
|
|RAYSG
|13,14
|1.424.761
|% -10,00
|
|DENGE
|4,24
|934.894
|% -9,79
|
|RODRG
|10,72
|5.305.576
|% -7,51
|
|SISE
|7,05
|1.160.207.670
|% 0,14
|
|ASELS
|18,63
|837.563.933
|% 1,25
|
|GARAN
|7,15
|698.243.066
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,50
|661.128.784
|% 1,74
|
|THYAO
|10,69
|514.776.128
|% 0,66
|
|KRDMD
|3,50
|661.128.784
|% 1,74
|
|EKGYO
|1,78
|305.610.690
|% 2,30
|
|SISE
|7,05
|1.160.207.670
|% 0,14
|
|GSDHO
|2,24
|352.127.663
|% 5,16
|
|USAK
|1,91
|254.184.720
|% 6,70
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7552
|7,7592
|% 0,02
|
|Euro
|9,1415
|9,1507
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,0440
|10,0944
|% 0,37
|
|Frank
|8,4446
|8,4955
|% 0,61
|
|Riyal
|2,0631
|2,0734
|% 0,05
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|14,05
|
|Altın Gr.
|477
|477
|3,59
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,31
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,15
|
|B. Petrol
|41,37
|41,37
|2,10
|
Seans Raporu
17:48
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17:59XU100
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17:58POLHO
Yüzde 4.39 oranında artışla 3.33 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 350, 617 adet işlem
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17:57RYSAS
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 556, 895 adet işlem
-
17:56IDEAS
Yüzde 9.52 oranında artışla 10.24 lira fiyatla işlem gören hissede 336, 605 adet işlem