***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPolisan Holding, %100 oranında bagˆlı ortaklıgˆı olan Poliport'un 105 yeni tank kurulumu ic¸in 359.075.437 TL yatırım harcaması gerc¸ekles¸tirilecegˆine dair C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlıgˆı'nın onay sürecinde olan C¸evresel Etki Degˆerlendirmesi (C¸ED) Raporunu 11 Eylül 2020 tarihinde kamu ile paylaşmıştı.Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu, 25 Mart 2021 tarihinde onaylanmış olup, Poliport, ilgili yatırımı Şirketin müşteri portföyü gelişimi, tankların doluluk oranı ve nakit dengesini de göz önünde bulundurarak, uzun vadede gerçekleştirmeyi planlamaktadır.Kamuoyuna duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920762BIST