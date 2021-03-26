***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2021 09:45
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Polisan Holding, %100 oranında bagˆlı ortaklıgˆı olan Poliport'un 105 yeni tank kurulumu ic¸in 359.075.437 TL yatırım harcaması gerc¸ekles¸tirilecegˆine dair C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlıgˆı'nın onay sürecinde olan C¸evresel Etki Degˆerlendirmesi (C¸ED) Raporunu 11 Eylül 2020 tarihinde kamu ile paylaşmıştı.
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu, 25 Mart 2021 tarihinde onaylanmış olup, Poliport, ilgili yatırımı Şirketin müşteri portföyü gelişimi, tankların doluluk oranı ve nakit dengesini de göz önünde bulundurarak, uzun vadede gerçekleştirmeyi planlamaktadır.
Kamuoyuna duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920762
BIST
11:011.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,27
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.393
11:017,9926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0531
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0216
En Düşük
7,9153
11:019,4407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0851
|Açılış
|: 9,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4627
En Düşük
9,3140
11:01443,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,09
|Açılış
|: 443,56
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
445,64
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler11:01
|UMPAS
|2,42
|417.527
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|9.795.079
|% 9,99
|
|IDEAS
|89,00
|4.095.602
|% 9,94
|
|SELGD
|5,14
|758.757
|% 9,83
|
|BRKO
|1,37
|590.040
|% 8,73
|
|AVOD
|9,49
|256.563.587
|% -9,96
|
|SEKUR
|33,88
|2.517.620
|% -4,51
|
|RAYSG
|12,10
|170.565
|% -4,04
|
|BSOKE
|3,68
|49.050.315
|% -3,92
|
|PAMEL
|30,54
|733.364
|% -3,60
|
|GARAN
|7,05
|652.024.202
|% 0,86
|
|SISE
|7,40
|318.138.701
|% 2,49
|
|BJKAS
|6,81
|264.445.153
|% 8,10
|
|AVOD
|9,49
|256.563.587
|% -9,96
|
|VESTL
|36,22
|246.912.993
|% -2,37
|
|GARAN
|7,05
|652.024.202
|% 0,86
|
|GSRAY
|3,72
|197.598.223
|% 4,20
|
|YKBNK
|2,20
|112.180.902
|% 1,85
|
|SISE
|7,40
|318.138.701
|% 2,49
|
|BJKAS
|6,81
|264.445.153
|% 8,10
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9911
|7,9926
|% 0,67
|
|Euro
|9,4174
|9,4407
|% 0,91
|
|Sterlin
|10,9654
|11,0203
|% 0,94
|
|Frank
|8,4560
|8,5070
|% 0,61
|
|Riyal
|2,1240
|2,1347
|% 0,70
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|0,33
|
|Altın Gr.
|445
|445
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,09
|
|B. Petrol
|62,93
|62,93
|0,98
|
Seans Raporu
11:01
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11:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 74 artarak (% 0.39 ) 1, 208
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11:07
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