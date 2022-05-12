***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2022 17:30
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklıklarımızdan Polisan Yapı İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olan arsanın bulunduğu Ramazanoğlu 1. Bölge İmar uygulamasına ilişkin protokol, Pendik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 25.04.2022 tarih ve 76112 sayılı teklifi ile 12 Mayıs 2022 tarihinde Bedeliye Meclisi Mayıs ayı toplantısında kabul edildiği öğrenilmiştir.
Gelişmeler oldukça ilgili tebliğ düzenlemesi uyarınca kamuoyu bilgilendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029924
BIST
18:052.391
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -62,96
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.362
18:0515,4049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1030
|Açılış
|: 15,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
18:0516,1076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0264
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
18:05909,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,67
|Açılış
|: 909,97
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|24,42
|469.365.396
|% 10,00
|
|IHAAS
|23,98
|6.329.890
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.962.276
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.441.000
|% 9,98
|
|ESCOM
|11,91
|88.895.885
|% 9,97
|
|LIDFA
|6,21
|821.310
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|64.847.688
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.292.756
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.889.472
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|11.229.524
|% -9,95
|
|THYAO
|41,86
|5.551.748.898
|% -0,81
|
|SISE
|19,60
|3.753.516.854
|% -1,80
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% -5,40
|
|SAHOL
|18,95
|2.801.975.241
|% -6,00
|
|EREGL
|32,20
|2.385.021.450
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,67
|1.222.246.838
|% -2,91
|
|YKBNK
|4,58
|1.467.543.368
|% -2,55
|
|DOHOL
|3,64
|772.517.236
|% -0,27
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% -5,40
|
|SISE
|19,60
|3.753.516.854
|% -1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3835
|15,4049
|% 0,67
|
|Euro
|16,0401
|16,1076
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,7765
|18,8706
|% 0,47
|
|Frank
|15,3562
|15,4487
|% 0,14
|
|Riyal
|4,0917
|4,1122
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-13,12
|
|Altın Gr.
|911
|911
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|21,00
|21,03
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,44
|-0,19
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,88
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, GARAN
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 4 kaybederek (% -2.38 ) 2, 152
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, MNDRS, ULUUN, UZERB, GLBMD, ESCOM, MRGYO, IHAAS