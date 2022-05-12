***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklıklarımızdan Polisan Yapı İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olan arsanın bulunduğu Ramazanoğlu 1. Bölge İmar uygulamasına ilişkin protokol, Pendik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 25.04.2022 tarih ve 76112 sayılı teklifi ile 12 Mayıs 2022 tarihinde Bedeliye Meclisi Mayıs ayı toplantısında kabul edildiği öğrenilmiştir.Gelişmeler oldukça ilgili tebliğ düzenlemesi uyarınca kamuoyu bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029924BIST