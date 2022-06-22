***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKamuoyuna duyurulur. 23.05.2022 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimiz ortaklarından Sn. Mehmet Emin BİTLİS, Sn. Ahmet Ertuğrul BİTLİS ve Sn. Ayşe Melike Bitlis BUSH'un sahip olduğu "borsada işlem gören nitelikte"ki toplam 39.892.750 adet paylarının "borsada işlem görmeyen paylar" niteliğine çevrilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ne başvurulduğu bildirilmişti.Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından Şirketimize gönderilen ve 22.06.2022 tarihinde tebellüğ edilen yazısı ile, Şirketimiz ortaklarından Sayın Mehmet Emin Bitlis, Sayın Ahmet Ertuğrul Bitlis ve Sayın Ayşe Melike Bitlis Bush'un sahip olduğu "Borsada İşlem Gören Paylar" niteliğindeki toplam 39,892,750 adet payın " Borsada İşlem Görmeyen Paylar" niteliğine dönüştürülmesi yönünde yapılan başvurunun kabul edildiği ve 16 Haziran 2022 tarihi itibariyle dönüşüm işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirilmiştir.Söz konusu onay sonrası hakim ortaklarımızın "Borsada İşlem Gören Paylar" niteliğinde hissesi bulunmamakta olup, borsada işlem gören hisse oranı dönüşümün gerçekleştiği tarih itibariyle %21,76 olmuştur. MKK yazısı da dikkate alındığında adı geçen ortaklarımızın 22.06.2022 tarihi itibariyle Şirketimizde sahip olduğu pay oranlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir:Ad Soyad Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)Sahip Olunan Payların Sermayeye Oranı (%)Mehmet Emin BİTLİS 172.354.217,50 22,72Ahmet Ertuğrul BİTLİS 172.354.465,45 22,72Ayşe Melike Bitlis BUSH 64.916.769,85 8,56http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038810BIST