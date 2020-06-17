***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
17.06.2020 14:50
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirket ortaklarımızdan ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Nilgün Kasrat, 16.06.2020 tarihinde toplam 200.000 adet pay satışı yapmıştır. Satışa ilişkin tablo açıklamamız ekindedir.
Kamuoyuna duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851566
BIST
14:46110.963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 23,43
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
14:466,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0146
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8578
En Düşük
6,8328
14:467,7032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0088
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
14:46378,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -1,94
|Açılış
|: 378,55
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|DOAS
|14,88
|138.517.771
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|5.541.253
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|GLRYH
|17,25
|74.011.438
|% 9,94
|
|RTALB
|40,06
|175.905.853
|% 9,93
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|YYAPI
|1,09
|30.344.967
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|41.170.603
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|31.062.432
|% -9,80
|
|EMNIS
|3,53
|49.952
|% -9,72
|
|ECILC
|6,40
|862.768.725
|% 4,92
|
|ASELS
|32,12
|512.504.336
|% -1,23
|
|GARAN
|8,15
|503.569.773
|% -0,73
|
|GUSGR
|4,39
|331.597.525
|% 3,54
|
|ODAS
|2,16
|318.339.995
|% 0,47
|
|IEYHO
|0,90
|193.291.047
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,82
|150.765.454
|% 3,80
|
|EKGYO
|1,92
|284.511.691
|% -0,52
|
|ODAS
|2,16
|318.339.995
|% 0,47
|
|ECILC
|6,40
|862.768.725
|% 4,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5834
|8,6265
|% -0,02
|
|Frank
|7,1874
|7,2307
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8201
|1,8292
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|-7,03
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.478
|-3,00
|
|Tam
|2.529
|2.542
|-6,90
|
|Yarım
|1.232
|1.243
|-1,50
|
|Çeyrek
|618
|622
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,51
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,01
|
|B. Petrol
|40,37
|40,37
|-0,59
|