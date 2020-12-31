***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
31.12.2020 18:21
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirket ortaklarımızdan ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Nilgün Kasrat, 31.12.2020 tarihinde toplam 8.557.500 adet pay satışı yapmıştır. Satışa ilişkin tablo açıklamamız ekindedir.
Kamuoyuna duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
31/12/2020 0 8.557.500 8.557.500 72.526.270 63.968.770 % 9,535 % 9,535 % 8,43 % 8,43
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896168
BIST
18:001.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,78
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.470
18:007,4263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0431
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
18:009,1123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0482
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
18:00452,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,48
|Açılış
|: 452,94
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AYCES
|49,96
|11.999.181
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|MAALT
|111,10
|41.979.461
|% 10,00
|
|PSDTC
|19,71
|21.306.709
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.306.709
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|ORMA
|14,72
|703.005
|% -9,97
|
|PAMEL
|21,32
|980.986
|% -9,97
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.189.088
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,46
|995.978
|% -9,90
|
|GUBRF
|86,15
|4.577.283.892
|% 2,50
|
|GARAN
|10,47
|2.016.827.561
|% 0,96
|
|SISE
|7,31
|1.667.662.455
|% 0,41
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.189.088
|% -9,95
|
|ZOREN
|2,77
|869.652.402
|% 2,59
|
|ZOREN
|2,77
|869.652.402
|% 2,59
|
|SISE
|7,31
|1.667.662.455
|% 0,41
|
|TSKB
|1,78
|371.914.264
|% -1,11
|
|GARAN
|10,47
|2.016.827.561
|% 0,96
|
|YKBNK
|3,08
|585.800.975
|% -0,32
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4173
|7,4266
|% 0,59
|
|Euro
|9,0941
|9,1105
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,1167
|10,1675
|% 0,92
|
|Frank
|8,3967
|8,4473
|% 0,72
|
|Riyal
|1,9734
|1,9833
|% 0,57
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|3,83
|
|Altın Gr.
|452
|453
|3,11
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|45,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|45,90
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|22,21
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,10
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,52
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,19
|51,19
|-0,44
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59BASCM
Yüzde 9.49 oranında artışla 17.30 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 828 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, EREGL, PETKM
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, SAHOL, AKBNK
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, UMPAS, MAALT, TKNSA, PSDTC, KSTUR, SNKRN, KRONT, OYAYO, CMBTN
-
17:57
OYAYO, TKNSA, BASCM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında