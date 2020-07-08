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***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.07.2020 16:09
GÜNCEL HABERLER



***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş Liman işletmeciliği, Dökme sıvı depolama, A tipi genel antrepo, kuru yük ve genel kargo gemilerine yükleme ve boşaltma hizmeti vermektir 5.694.594,60 4.338.557,76 TRY 76,00 Bağlı ortaklık
Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş Liman işletmeciliği, Dökme sıvı depolama, A tipi genel antrepo, kuru yük ve genel kargo gemilerine yükleme ve boşaltma hizmeti vermektir 5.694.594,60 1.356.036,84 TRY 24,00 İştirak
Polisan Yapı İnş.Taah.Turz.San. ve Tic. A.Ş. İnşaat ve tesisat müteahhitliği, su kanalı, yol, köprü, baraj, vs., altyapı tesisleri yapım, imali ve pazarlamasıdır 18500000 18500000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Polisan Tarımsal Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Her nevi bitkinin ekimi, her türlü organik, doğal ürünler üretmek, alıp satmak, her türlü tarımsal ürünlerden yaş ve kurutulmuş gıdalar elde etmektir. 550000 550000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Rohm and Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım ve Tic. A.Ş. Emülsiyon polimerleri ve bunlara ait hammaddelerin alımı, satımı, pazarlaması ve ticaretidir. 150000 60000 TRY 40,00 İştirak
Polisan Hellas SA Meşrubat, su, yiyecek ve içecek kapları üretiminde kullanılan hammaddenin (PET) imalatı ve satışı 1400000 1400000 EUR 100 Bağlı ortaklık
Polisan Kansai Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. Boya, vernik, reçine, sair yüzey kaplama malzemesi üretimi ve satışıdır. 125003144 62501572 TRY 50 İştirak
Polisan Kimya San. A.Ş. Formaldehit ve formaldehit reçineleri, yapı kimyasalları ve AUS 32 üretimi ve satışı 273600000 273600000 TRY 100 Bağlı ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857046


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMA 4,62 26.701.450 % 10,00  
KENT 833,80 34.465.562 % 10,00  
PKENT 228,90 2.147.272 % 10,00  
PEKGY 10,68 5.121.893 % 9,99  
LUKSK 18,18 2.297.123 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6140 8,6572 % 0,41  
Frank 1,8244 1,8336 % 0,07  
Riyal 400,2600 400,3720 % 1,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.816 20,28  
Altın Gr. 400 400 4,27  
Cumhuriyet 2.591 2.612 28,40  
Tam 2.667 2.681 29,20  
Yarım 1.295 1.311 14,30  
Çeyrek 648 656 7,20  
Gümüş.Ons 18,66 18,71 0,42  
Gümüş Gr. 4,12 4,12 0,09  
B. Petrol 43,13 43,13 0,05  
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